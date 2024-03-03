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Peru'da dağdan kopan kayalar araçların üzerine düşerek tehlike saçtı

Peru'da dağdan kopan kayalar araçların üzerine düşerek tehlike saçtı Yoğun yağış nedediyle dağlardan kopan kaya parçalarının araçların üzerine düştüğü anlar bir otomobilin kamerasına anbean yansırken, ekipler temizleme ve onarı çalışmaları için yolu ulaşıma kapattı.