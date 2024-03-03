Peru'da dün öğlen saatlerin panik dolu anlar yaşandı.
Son günlerde yoğun yağış alan Cacray kasabasında dağlardan kopan kayalar yollara savruldu.
Kaya parçaları araçların üzerine düştü
Kopan kayalar bölgedeki en önemli kayalardan biri olan otoyolu kapattı.
Kaya parçaları o sırada yoldan geçen araçların üzerine düştü.
O anlar kameralara yansıdı
Düşen parçalar bir tırın araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntüler dehşet saçtı.
Temizleme ve onarım çalışmaları başlatıldı
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler dağdan kopan kayaları temizlemek için çalışma başlattı.
Ekiplerin uzun süren çalışmaları otoyolda trafiğe neden olurken vatandaşlar mağdur oldu.
Son olarak temizlik ve onarım çalışmalarını kolaylaştırmak adına yol trafiğe kapatıldı.
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