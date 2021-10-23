Peru'da koronadan ölenlerin sayısı 200 bini geçti

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 10 kişinin hayatını kaybetmesi sonucunda koronadan ölenlerin sayısı 200 bin 3'e çıktı.

Koronavirüs vakalarıyla mücadelelerine devam eden Güney Amerika ülkesi Peru'da salgınında 200 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede son 24 saatte 10 kişinin yaşamını yitirmesiyle kovid-19'dan ölenlerin sayısı 200 bin 3'e yükseldi.

Ülkede 539 yeni vakanın görülmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 194 bin 132'ye, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 172 bin 319'a yükseldi.

BREZİLYA'DAN SONRA KORONADAN EN ÇOK ÖLÜM OLAN ÜLKE

Yaklaşık 33 milyon nüfuslu Peru'da 33,1 milyon doz kovid-19 aşısı uygulandı ve 14,6 milyon kişinin aşılama süreci tamamlandı.

Peru, Güney Amerika'da Brezilya'nın ardından kovid-19 kaynaklı en çok ölümün kaydedildiği ülke olarak öne çıkıyor.