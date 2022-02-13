Pervin Buldan: 6 partiden biri hariç, oy toplamları HDP'nin yarısı etmez

6 muhalefet partisinin HDP'siz ittifakını eleştiren Pervin Buldan, partilerden biri hariç diğerlerinin oy toplamının HDP'nin yarısı olamayacağını söyledi.

HDP, İzmir'de 4. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi.

Partinin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, burada partililere seslendi.

HDP'siz bir siyaset anlayışının olamayacağını vurgulayan Pervin Buldan, dün bir araya gelen 6 muhalefet partisine de eleştiride bulundu.

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin toplantısına HDP'nin davet edilmemesine değinen Buldan, 6 partiden biri hariç diğerinin oy toplamının HDP'nin yarısı edemeyeceğini söyledi.

"YOLUMUZ ÜÇÜNCÜ YOLDUR"

Ayrı bir yoldan yürüyeceklerine dikkat çeken Buldan, "6 partiden birini ayırın diğerlerinin oy toplamı HDP'nin yarısı etmez. O yüzden biz kendi yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Yolumuz üçüncü yoldur. Bu yola bir gün herkes muhtaç olacak. Biz öyle kolay lokma değiliz." ifadelerini kullandı.

SALONDA 'BİJİ SEROK APO' SLOGANLARI

Pervin Buldan'ın ifadelerinin ardından salondan "Biji serok Apo" sloganları yükseldi.