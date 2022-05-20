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Pervin Buldan canlı yayında şarkı söyledi
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, sanatçı Aynur Doğan'ın konserinin Derince Belediyesi tarafından iptal edilmesi sonrası katıldığı canlı yayında Doğan'ın seslendirdiği 'Dar Hejiroke'yi söyledi.
- Haber Merkezi
- 20.05.2022 - 09:18
- Güncelleme : 20.05.2022 - 09:19
Şarkıcı Aynur Doğan'ın Derince'de 20 Mayıs'ta yapacağı konser belediye tarafından iptal edilmişti.
Konserin iptal edilmesinin ardından muhalefet partilerinden karara tepkiler gelmişti.
CHP'li vekil mecliste söyledi
CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da, Doğan'ın seslendirdiği 'Dar Hejiroke' şarkısını Meclis'te söyledi.
Yaşananların ardından HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Tele1 ekranlarında Enver Aysever'in konuğu oldu.
CHP'li vekilin TBMM'de Aynur Doğan protestosu
Şimdi de Pervin Buldan söyledi
Buldan, sanatçı Aynur Doğan'ın konserinin Derince Belediyesi tarafından yasaklanmasına tepki gösterdi.
Buldan, katıldığı canlı yayında Doğan'ın seslendirdiği kürtçe 'Dar Hejiroke' şarkısını söyledi.
O anlar kameraya böyle yansıdı.
Pervin Buldan canlı yayında şarkı söyledi