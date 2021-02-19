Her fırsatta terör örgütü PKK'nın Meclis'te savunuculuğunu yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin PKK ile ilişkisini inkar etti.

Geçtiğimiz hafta Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde hain terör örgütü PKK'nın 13 vatandaşımızı şehit ettiği haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Kandil'in siyasal sözcülüğünü yapan HDP, yaptığı açıklamlarla PKK ile ilişkisini bir kez daha ortaya koydu.

Meclis kürsülerinden Gara operasyonunda PKK'yı aklamaya çalışan HDP'li vekiller Türkiye'yi suçlarken, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da konuyla ilgili, Deutsche Welle’de Nevşin Mengü’nün sorularını yanıtladı.

Nevşin Mengü'nün "Şu anda sizlerin terör örgütü ile irtibatınız yok mu" sorusuna Buldan, HDP'nin hiçbir şekilde PKK ile ilişkisi olmadığını savunarak şu ifadeleri kullandı;

Pervin Buldan: HDP'nin PKK ile ilişkisi yok İZLE

"PKK İLE NEDEN İLİŞKİMİZ OLSUN"

"Yok! Açık ve net olarak söylüyorum ki Nevşin Hanım, bunu tüm izleyicileriniz de duysunlar. Bizim PKK ile herhangi bir ilişkimiz bir irtibatımız yoktur söz konusu da olamaz zaten. Böyle bir irtibata böyle bir ilişkiye neden gerek duyalım. Böyle bir şeyle neden kendimizin siyasal yaşamını etkileyelim. Biz Türkiye'de 6 milyon insanın oyunu alan partiyiz. Öyle bildiğiniz küçük bir parti de değiliz. Biz neden PKK'dan talimat alalım. Bunları kabul etmiyoruz."