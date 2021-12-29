Deniz Poyraz'ın ölümüne ilişkin görülen davada katil zanlısına hakim tarafından soru sorulma biçimine sinirlenen Pervin Buldan, hakime parmağını sallayarak bağırdı.

17 Haziran'da, İzmir'in Çankaya semtinde bulunan bir iş hanının 2'inci katındaki HDP İl Başkanlığı'nda saldırı gerçekleşti.

HDP binasına giden eski sağlık çalışanı Onur Gencer, parti binasında çay servisi yapan annesinin rahatsızlığı nedeniyle 1 günlüğüne binada görev alan Deniz Poyraz'ı öldürdü.

Daha sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklu yargılanan Onur Gencer, bugün hakim karşısına çıktı.

HAKİME SESİNİ YÜKSELTTİ

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, katıldığı mahkemede hakime sesini yükseltmesi dikkat çekti.

Hakime parmak sallayarak bağıran Pervin Buldan, hakimin katil zanlısı Onur Gencer'e soru sorma biçimine sinirlendiğini söyledi.

Pervin Buldan, mahkemede hakime parmak salladı VİDEO



"BUNA KATİL GİBİ DAVRANIN"

Buldan'ın sesini yükselterek kullandığı, "Bu kadar sakin soru soramazsınız. Buna katil gibi davranın. Bu adam IŞİD'den eğitim aldı." sözleri, yanındakiler tarafından alkışlandı.

Görüntüler, HDP'nin resmi Twitter hesabından paylaşıldı.