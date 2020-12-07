TBMM'de yapılan 2021 bütçe görüşmelerinde HDP Eş Genel Genel Başkanı Pervin Buldan, erken seçim çağrısında bulundu.

TBMM Genel Kurulu, Mustafa Şentop başkanlığında bir araya gelerek 2021 bütçe görüşmelerine katıldı.

Partilere verilen birer saatlik konuşma sürelerinde parti temsilcileri, görüşlerini bildirmek üzere kürsüye çıktı.

HDP'nin görüşlerini bildirmek üzere kürsüye çıkan HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Miletvekili Pervin Buldan, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne yönelik çirkin iddialarda bulunmasının ardından erken seçim çağrısı yaptı.

"CUMHURİYETİ TASVİYE SÜRECİNİ TAMAMLAMA NİYETİ OLDUĞU ORTADADIR"

Buldan, iktidarın hedeflerine yönelik, "2023'te cumhuriyeti tasviye sürecini tamamlamak niyeti olduğu ortadadır. En nihayetinde bu tek adam sisteminin, demokratikleşmeyen, çoğulculuğa kapalı, cumhuriyetin tekçi yapısını doğurduğu unutulmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Pervin Buldan, Meclis'te erken seçim çağrısı yaptı ViDEO

"ERKEN SEÇİM ÇAĞRIMIZI YAPIYORUZ"

"Bunun için biz erken seçim çağırımızı bir kere daha buradan yapıyoruz ve tekrarlıyoruz. Erken seçim diyoruz ve halka gidelim diyoruz." cümleleriyle erken seçim çağrısı yapan Buldan, sözlerine şu cümlelerle devam etti:

"Demokrasi için siyaset yürütenlerin de sokaktaki bir yurttaş kadar cesur, kararlı ve net olması gerektiğini buradan bir kez daha vurgulamak isterim.

Bu ülkenin kadim halklarını, inançlarını, kadınlarını ve gençlerini, faşizmle karşı karşıya yaşatanların karışında bizim demokrasi baharını yaşatacak gücümüz, basiretimiz, inancımız ve kararlılığımız var."

CHP SIRALARINDAN ALKIŞ SESLERİ

Pervin Buldan'ın bu sözleri, CHP sıralarındaki milletvekilleri tarafından da alkışlandı.