Kapatma davası açılan PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, kapatma davası sonrasında oy oranlarının arttığını söyledi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi'ne PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin kapatılması için başvuru yaptı.

Dün yapılan başvurunun ardından HDP'li eş genel başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar, ilk kez kameraların karşısına geçerek açıklama yaptı.

"OY ORANIMIZ DÜN AKŞAM YÜZDE 20'YE YÜKSELDİ"

Buldan açıklamasında, kapatma davası sonrası oy oranlarının arttığını iddia etti.

Oy oranlarının yüzde 20'ye çıktığını söyleyen Buldan, "Dün akşamdan itibaren bize oy verenlerin sayısı 6 milyondu, dün akşamdan itibaren 12 milyona yükseldi. Bizim oy oranımız yüzde 11,5-12'ydi, dün akşam itibarıyla bizim oy oranımız yüzde 20'lere yükseldi. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.

Pervin Buldan: Oy oranımız yüzde 20'ye yükseldi VİDEO