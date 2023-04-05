Pervin Buldan: Seçime girdiğimiz ittifaklarımızın adresi HDP’dir Diyarbakır’da kadınlara seslenen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Millet İttifakı’nın partilerine yakınlaştığını söyledi. Buldan, “Biz adresimizi belirledik. Kürtlerin, kadınların ve bu seçime girdiğimiz ittifaklarımızın da adresi HDP’dir” dedi.

DHA

Türkiye, 4 Cumhurbaşkanı adayından birini seçmek için 14 Mayıs günü sandığa gidecek…

20 yıl boyunca her seçimde en yakın rakibine milyonlarca oy fark atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan ile yarışacak.

Diyarbakır'da "bizim ittifakımız" dedi

CHP ve İyi Parti’nin öncülük ettiği Millet İttifakı’nın artık gizli olmaktan çıkan partisi HDP, meydana indi, “Bizim ittifakımız” demeye başladı.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde Kadın Seçim Bürosu’nun açılışını yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Kadınların mücadelesiyle bu iktidarı göndereceğiz.” dedi.

"Seçime girdiğimiz ittifaklarımızın adresi HDP’dir"

“Biz adresimizi belirledik. Kürtlerin, kadınların ve bu seçime girdiğimiz ittifaklarımızın da adresi HDP’dir.” diyen Buldan, şöyle devam etti:

AK Parti hükümetinin 20 yıllık iktidarında Türkiye halklarına Kürtlere yapmadığı zulüm kalmadı. Dini bile siyaset aracı haline getiren, bu iktidara bizler 14 Mayıs tarihinde elbette gerekli cevabımızı vereceğiz. Onların HDP ve kadınlardan korktuğunu biliyoruz. Korksunlar, gümbür gümbür geliyoruz. 14 Mayıs’ta bir kez daha iktidar olmak için, parlamentonun çoğunluğunu ele geçirmek için her türlü hile ve kumpası yapacaklar. Bizler buna izin vermeyeceğiz. Diyarbakır, bu dönem 12-0 yapacak.

"Eşit temsiliyeti parlamentoya taşımaya hazırız"

Buldan, “Her türlü doğal afet karşısında başta kadınları mağdur ettiler. Kadınları depremzede olarak görmediler. Çadıra ve konteynere muhtaç ettiler. Mutfaklarımızda tencerelerin kaynamadığı, çocuklarımızın okula aç gittiği ve kimsenin pazara, markete gitmediği bir süreci yarattılar. Az kaldı. Ekonomik krizleriyle birlikte göndereceğiz. Diyarbakır bizim kalemiz. Eşit temsiliyeti parlamentoya taşımaya hazırız.” ifadelerini kullandı.