Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ile olan fotoğrafının anısını paylaştı

Haber Merkezi

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçtiğimiz günlerde, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılarak hayati riski son derece yüksek olan bir ameliyat geçirdi.

12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Sırrı Süreyya Önder'in hayati riski devam ederken, doktorlarından ve yakınlarından ise açıklamalar peş peşe geliyor.

HASTANEDEN YENİ AÇIKLAMA

Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesinin devam ettiğini bildiren Florance Nightingale Hastanesi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder'in, yoğun bakım tedavi süreci devam etmektedir. Genel durumu aynı, yoğun bakım stabilitesini dünkü parametreler doğrultusunda benzer şekilde koruyor.



İnfeksiyon ve inflamasyon açısından tedavilerimiz devam ediyor. Hastamız, yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam etmektedir.

PERVİN BULDAN, SIRRI SÜREYYA ÖNDER İLE OLAN KARESİNİ PAYLAŞTI

Geçtiğimiz dakikalarda ise bir açıklama da Pervin Buldan'dan geldi...

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Buldan, birlikte yan yana oldukları bir kareyi paylaştı.

"BARIŞ İÇİN HER ŞEYİ GÖZE ALIYORUZ BİLSİNLER"

Buldan, söz konusu paylaşımına ise şu ifadeleri not düştü: