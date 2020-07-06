Pervin Buldan'dan 23 Haziran ittifakı itirafı

CHP ve İyi Parti, HDP ile ittifak yapmadıklarını net bir dille yalanlıyor. Pervin Buldan ise yaptığı açıklamalarda, ittifakı açık açık dile getiriyor.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Buldan'ın açıklamalarında "ittifak" sözleri dikkat çekiciydi.

KILIÇDAROĞLU İLE AKŞENER'İN KABUL ETMEDİĞİ "İTTİFAK"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de kesin bir dille HDP'yle ittifak yapılmadığını savunmasına rağmen HDP'li Buldan, 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde ittifak kurulduğunu dile getirdi.

Pervin Buldan, bu ittifakın daha da büyüme ve genişleme zamanı olduğunu ifade ederek yeni kurulan Deva Partisi ile Gelecek Partisi'ne göz kırptı.

"31 MART VE 23 HAZİRAN, DEMOKRASİ İTTİFAKININ NELER BAŞARABİLECEĞİNİ..."

HDP'li Buldan, şunları söyledi: "Toplumun her kesimine yaşananları anlatacağız ve konuşacağız.

Her bir buluşmamız demokrasiye ve topluma nefes aldıracaktır. Biz gençler ve kadınlarla bu baskıyı aşacağız.

Demokrasi ittifakıyla bunu başaracağız.

Demokrasi güçleriyle ‘demokrasi’ konusunda da birlikte hareket etmekte son derece ısrarlı ve kararlıyız.

31 Mart ve 23 Haziran, demokrasi ittifakının neler başarabileceğini ortaya koydu.

"BU İTTİFAKI BÜYÜTME ZAMANI"

Şimdi bu ittifakı daha da büyütme ve genişletme zamanı."