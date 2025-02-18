Pervin Buldan'dan Celal Talabani'nin hatıra defterine Türkçe mesaj

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Türkiye terör belasından kurtuluyor...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz ekim ayında yaptığı 'Terörsüz Türkiye' çağrısıyla yeni bir dönemin kapısı aralandı.

Bu kapsamda DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın 28 Aralık'ta, İmralı adasında tutulan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyareti ile ilk somut adım da atılırken, DEM Parti heyeti son durağı olan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKYB) temaslarını tamamlandı.

Heyet son olarak, 2017’de yaşamını yitiren Celal Talabani’nin Süleymaniye kentindeki mezarını ziyaret etti.

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Celal Talabani’nin hatıra defterini imzaladı..

TALABANİ'NİN HATIRA DEFTERİNE 'TÜRKÇE' MESAJ

Ancak TBMM Genel Kurulu'nda her fırsatta Kürtçe konuşarak 'Türkçe ana dil' tartışması çıkaran DEM Parti'nin hatıra defterine Türkçe mesaj yazması dikkat çekti.

Buldan, mesajında şu ifadeleri kullandı.