Pervin Buldan'dan 'DEM Partililerin olduğu mitingde olmam' diyen Burcu Köksal'a yanıt

Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine yönelik kayyum atamaları siyasetin gündemindeki sıcaklığını koruyor.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması sonrası Esenyurt'ta düzenlenen mitinge katılmaması hakkında konuşmuştu.

'DEM PARTİ'NİN OLDUĞU MİTİNGDE OLMAM'

Köksal, "Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim. Gel deyince gelen, git deyince giden, sorgulamadan hareket edenlerden olmadım." demişti.

Köksal daha sonra, "DEM Partililerin olduğu mitingde olmam" diyerek, "Atatürk’le, Cumhuriyet’le, bayrakla, vatanla sorunu olanlarla işim olmaz." ifadelerini kullandı.

BULDAN YANITLADI: BİZ SANA ÖLÜYORUZ

Köksal'ın ifadelerinin ardından DEM Partili Pervin Buldan'dan bir yanıt geldi.

Buldan, Köksal'ın açıklamalarının olduğu paylaşımı alıntılayarak "Biz sana ölüyoruz..." yanıtını verdi.

"DEM'E KARŞI TAVRIM NET"

Öte yandan Köksal, konuyla ilgili şunları söylemişti:

"Ben Cumhuriyet sayesinde bu makamlara gelmiş, Atatürk’ün tanıdığı haklar sayesinde okuyup, mesleğini icra etmiş, siyaset yapmış seçilmiş bir vatandaşım. Dolayısıyla Atatürk’le, Cumhuriyet’le, bayrakla, vatanla sorunu olanlarla işim olmaz. İstiklal Marşı’nda ayağa kalkmayanlar, Milli Takım zaferinde sevinmeyenlerle bir arada olmam.



(Esenyurt'taki mitingi) Ben DEM Partililerin olduğu, DEM Parti'nin eş başkanının konuştuğu bir mitingde ya da bir otobüsün üstünde de olmam. Bunu herkes biliyor. Benim DEM'e karşı tavrım net."