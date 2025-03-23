Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu için toplanan kalabalığa seslenirken yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"PAÇAVRA OLAN BAYRAKLAR.."

Mansur Yavaş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Dün Doğu'da bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz."

KÜRTLER SANA OY VERMEZ, FAŞO, PAÇAVRA!

Bu sözler, Kürtler tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

DEM Partili siyasetçiler peş peşe açıklamalar yapmaya başladı.

İlk tepki DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan geldi.

Gergerlioğlu, "Mansur Yavaş, kusura bakma, Kürtler sana oy vermez, an itibariyle CB adaylığından vazgeç!" dedi.

Ardından Pervin Buldan da konuya dahil oldu.

Buldan, Mansur Yavaş'ın sözlerini paylaşıp "Faşo" dedi.

DEM Partili Sırrı Sakık ise aynı sözleri paylaşıp "Paçavra!" dedi.