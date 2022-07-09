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    Pervin Buldan'ın babası Halis Yüzer hayatını kaybetti

    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın babası Halis Yüzer, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Yüzer’in cenazesi, yarın İstanbul’da düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.
    • 09.07.2022 - 16:59
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    Pervin Buldan'ın babası Halis Yüzer hayatını kaybetti

    Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın babası Halis Yüzer, dün gece kalp krizi geçirdi.

    İstanbul Silivri’de bulunan ve hastaneye kaldırılan Yüzer, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Yarın defnedilecek

    78 yaşında hayatını kaybeden Yüzer’in cenazesi, yarın İstanbul’da düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.

    Kılıçdaroğlu’ndan taziye telefonu

    Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı telefonla arayarak, üzüntüsünü dile getirdi.

    CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Buldan'ı arayarak, babası Halis Yüzer'in vefatı nedeniyle taziyede bulundu.

    Pervin Buldan ın babası Halis Yüzer hayatını kaybetti #1

    Rahmet diledi

    Halis Yüzer’e Allah’tan rahmet dileyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

    Pervin Buldan ın babası Halis Yüzer hayatını kaybetti #2

    Pervin Buldan ın babası Halis Yüzer hayatını kaybetti #3


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