Pervin Buldan’ın dosyası Ankara'ya gönderildi

Deniz Poyraz’ın davası sırasında mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle hakkında soruşturma açılan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın dosyasına, artık Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bakacak.

HDP İzmir il binasına 17 Haziran 2021 tarihinde Onur Gencer tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda parti üyesi Deniz Poyraz ölmüştü.

Olayla ilgili İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 29 Aralık 2021'de görülen davanın duruşması sırasında HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın mahkeme heyetine yönelik söz ve davranışları nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

DELİLLER DOSYAYA GİRDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Pervin Buldan'ın sözleri nedeniyle başlatılan soruşturmada, delilleri toplayarak dosyayı tamamladı.

Dosyaya, Buldan'ın yaptığı konuşma sırasında, duruşmayı izleyen seyirciler tarafından çekilmiş ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler de eklendi.

MAHKEME HEYETİNE PARMAK SALLADI

Görüntülerde, Buldan'ın, mahkeme heyetinin adil yargılama yapmasını etkilemeye teşebbüs mahiyetinde söz ve davranışlarda bulunduğu, sağ el işaret parmağını da sallayarak heyetin saygınlığını rencide etmeye yönelik ifadeler kullandığı ifade edildi.

Dosya, yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.