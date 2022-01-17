HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın katıldığı Batman kongresinde terör örgütü lehine sloganlar atıldı. Teröristler için saygı duruşunda duruldu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan dün Batman 4. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Kongre, HDP'nin Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in sevgilisi olan PKK'lı Volkan Bora ile çekilen fotoğraflarının yankıları henüz sürerken, yeni bir skandala daha sahne oldu.

Pervin Buldan'ın katıldığı HDP kongresinde Öcalan sloganları - Video

TERÖRİSTLER İÇİN SAYGI DURUŞUNDA DURDULAR

Kongre merkezine gelen Pervin Buldan çiçeklerle, sloganlarla ve türkülerle karşılandı.

Ardından çeşitli faaliyetlerde bulunmuş ve TSK tarafından öldürülmüş teröristler için saygı duruşunda duruldu.

Saygı duruşunun ardından bir kişi mikrofondan, "Anıları mücadelemizde yaşayacak." dedi.

EKRANA TERÖRİSTLERİ VE ABDULLAH ÖCALAN POSTERİ YANSITTILAR, ALKIŞLADILAR

Kongre'nin ilerleyen saatlerinde partinin hazırladığı video görüntüleri projeksiyon ile ekrana yansıtıldı.

Görüntülerde bebek katili Abdullah Öcalan'ın posteri ve çeşitli eylemlere katılmış teröristlerin resimleri yer aldı. Resimler ekrana verilirken "Biji Serok Apo" diye slogan atıldı ve alkışlandı.

"YÖNETİMİN PARÇASI OLACAĞIZ"

Batman 4. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yapan Pervin Buldan, "Kimse en ufak bir şüphe duymasın. HDP'nin bu seçimlerde yapacağı ve uygulayacağı strateji ile birlikte yönetimin bir parçası olacağını asla aklından çıkarmasın. Türkiye'deki demokrasi güçleriyle, barış yanlılarıyla büyük bir strateji geliştirerek bu ülkeyi yönetmeye aday bir parti olduğumuzu bir kez daha söylüyoruz." dedi.



