Pervin Buldan'ın koronavirüs haritası esprisi güldürmedi

HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın sosyal medyadan yaptığı koronavirüs risk haritası esprisi kullanıcılar tarafından beğenilmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından 1 Mart itibarıyla kısıtlamaların esnetilmesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'nin yenilenen koronavirüs risk haritasını yayınladı.

Yayınlanan haritada, illerin risk durumu renklerle açıklandı. Buna göre;

• Düşük riskli (mavi)

• Orta riskli (sarı)

• Yüksek riskli (turuncu)

• Çok yüksek riskli (kırmızı)





PERVİN BULDAN'IN ESPRİSİ TEPKİ ÇEKTİ

Paylaşılan haritanın ardından HDP İstanbul Milletvekili ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan sosyal medya hesabından bir espri yaptı.

Yaptığı paylaşımda Buldan haritayı paylaşarak, "Adıyaman’ı kaybettik ama Uşak’ı aldık." ifadelerini kullandı.

Buldan'ın bu esprisi kullanıcılar tarafından "Gülmedik" şeklinde yorumlandı.