Euro
8.7786
-0.13%
Dolar
7.2895
-0.09%
Altın
401.22
-0.74%
Borsa
1.527
0%
Bitcoin
359.000
2.95%
EXEN Coin
16.57
-1.66%
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C
    Pervin Buldan'ın koronavirüs haritası esprisi güldürmedi

    Pervin Buldan'ın koronavirüs haritası esprisi güldürmedi

    HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın sosyal medyadan yaptığı koronavirüs risk haritası esprisi kullanıcılar tarafından beğenilmedi.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2021 - 03:45
    • Güncelleme : 02.03.2021 - 05:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından 1 Mart itibarıyla kısıtlamaların esnetilmesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

    Ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'nin yenilenen koronavirüs risk haritasını yayınladı.

    Yayınlanan haritada, illerin risk durumu renklerle açıklandı. Buna göre;

    • Düşük riskli (mavi)

    • Orta riskli (sarı)

    • Yüksek riskli (turuncu)

    • Çok yüksek riskli (kırmızı)

    Pervin Buldan ın koronavirüs haritası esprisi güldürmedi #1

    PERVİN BULDAN'IN ESPRİSİ TEPKİ ÇEKTİ

    Paylaşılan haritanın ardından HDP İstanbul Milletvekili ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan sosyal medya hesabından bir espri yaptı.

    Yaptığı paylaşımda Buldan haritayı paylaşarak, "Adıyaman’ı kaybettik ama Uşak’ı aldık." ifadelerini kullandı.

    Buldan'ın bu esprisi kullanıcılar tarafından "Gülmedik" şeklinde yorumlandı.

    Pervin Buldan ın koronavirüs haritası esprisi güldürmedi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir