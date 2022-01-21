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- Pervin Buldan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Pervin Buldan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
HDP Lideri Pervin Buldan, koronavirüse yakalandığını sağlık durumunun ise iyi olduğunu açıkladı.
- Haber Merkezi
- 21.01.2022 - 15:43
- Güncelleme : 21.01.2022 - 15:45
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, koronavirüse yakalandı.
Pervin Buldan, haberi sosyal medya üzerinden duyurdu.
"TEDAVİ SÜRECİMİ EVDE GEÇİRECEĞİM"
Twitter hesabından açıklama yapan ve son durumunu paylaşan Buldan, "Koronavirüs testim pozitif çıktı. Karantina ve tedavi sürecimi şimdilik evde geçireceğim." ifadelerine yer verdi.