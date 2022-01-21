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    Pervin Buldan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

    HDP Lideri Pervin Buldan, koronavirüse yakalandığını sağlık durumunun ise iyi olduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 21.01.2022 - 15:43
    • Güncelleme : 21.01.2022 - 15:45
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    Pervin Buldan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, koronavirüse yakalandı.

    Pervin Buldan, haberi sosyal medya üzerinden duyurdu.

    "TEDAVİ SÜRECİMİ EVDE GEÇİRECEĞİM"

    Twitter hesabından açıklama yapan ve son durumunu paylaşan Buldan, "Koronavirüs testim pozitif çıktı. Karantina ve tedavi sürecimi şimdilik evde geçireceğim." ifadelerine yer verdi.

    Pervin Buldan ın koronavirüs testi pozitif çıktı #1

    Pervin Buldan ın koronavirüs testi pozitif çıktı #2


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