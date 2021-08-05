İklim değişikliği ile birlikte orman yangınlarına dikkat çeken Pervin Çoban'ın "Keçilerin girmediği ormanlarda yangın bizi bekliyor" ifadeleriyle yaptığı konuşma sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

Türkiye'nin orman yangılarıyla mücadelesinde 9. gün...

Ekipler, ilk andan itibaren alevlere karşı koymak için hem havadan hem de karadan canla başla mücadele ederken, 183 farklı bölgede art arda çıkan orman yangınlarının sebebi, sabotaj ve iklim değişikliği olarak gösteriliyor.

Yangınların sebepleri araştırılırken; Sarıkeçililer Yaşatam ve Dayanışma Derneği Başkanı Pervin Çoban Savran'ın konuşması, yeniden gündeme düştü.

Savran, daha önce vermiş olduğu bir röportajda, iklim değişikliği üzerinden artan orman yangınlarına değinmişti.

Orman yangınlarının çıkmasının nedenlerinden biri olarak, keçilerin ormanlarda artık dolaşmıyor oluşunu gösteren Çoban, şunları söylemişti;

"KEÇİLERİN OTLAMADIĞI ALANDA..."

"Son yıllarda iklim değişikliğinden dolayı, yangına hazır bir vaziyete geldi ormanlarımız.

Keçilerin girmediği otlamadığı alanlarda yangın hazır bir vaziyette bekliyor bizleri.

Neden derseniz; keçiler dipteki otları yiyip, çapalayıp, hastalıkları önlüyor. Ama keçiler gezinti yapmadığı zaman, ormanlar bugünkü gibi çakmadan yanabilecek vaziyete geldi.

"KOLAY YAŞAMAYI TERCİH ETTİK"

İklim öyle hızlı değişti ki.. Son yıllarda, biz insanoğlu kendi ellerimizle yaptık bunu.

Niye ellerimizle yaptık derseniz; Kolay yaşamayı tercih ettik. Zorluklardan uzaklaştık.

Ve kolay yaşayacağımız yerde, kadınlarımız terk ediyor. İnsanlar, yaşam alanlarını terk ediyor. Değişik bir yaşam.. Yani, yok ederek bir yaşam biçimine yöneldi insanlar.

Pervin Çoban Savran orman yangınlarının sebebini anlattı VİDEO

"İNSANOĞLU BU YAŞAMI SEÇİNCE YANGINLAR, HASTALIKLAR ÇIKTI"

İnsanoğlu bu yaşamı tercih edince, değişik değişik hastalıklar ve yangınlar çıktı. İnsanın var olan ömrünü kısaltacak şekilde iklimin değiştiği günlere gidiyoruz. Koşar adımlarla gidiyoruz. Bunun sebebi ise yaşam alanlarını insanların terk etmesidir."