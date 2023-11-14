Peş peşe gelen ayrılıklar! İyi Parti'de kazan kaynıyor Nebi Hatipoğlu, Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem'in istifalarıyla sarsılan İyi Parti'de şimdi de 27. Dönem Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, istifa sinyali verdi. Bununla birlikte partinin Ankara'da bir merkezden belirli isimler tarafından yönetildiğine dair iddia, İyi Parti'yi karıştırdı.

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Genel seçimlerden mağlubiyetle ayrılan muhalefet partileri bir türlü toparlanamadı. Bu partilerin başında ise İyi Parti geliyor.

İyi Parti içerisinde yaşanan kavgalar nedeniyle peş peşe istifalar gelmeye başladı.

Geçtiğimiz hafta Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, İyi Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Hatipoğlu'nun ardından bu kez de partinin kurucularından Durmuş Yılmaz, istifa ettiğini açıkladı.

Ancak İyi Parti'de istifa depremi Yılmaz ile sınırlı kalmadı.

Bu kez de partide Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı olarak görev yapan Bahadır Erdem, İyi Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Erdem istifa nedeni olarak, İyi Parti'nin yerel seçimlerde özellikle Ankara ve İstanbul'da aday çıkartmayı planlaması yüzünden bu kararı aldığını paylaştı.

Bir istifa mesajı da Ayhan Erel'den

Hatipoğlu'nun Yılmaz'ın ve Erdem'in ayrılmalarıyla sarsılan İyi Parti'de istifa dalgası bugün de devam etti.

Konuyla ilgili son olarak 27. Dönem Aksaray Milletvekili Ayhan Erel'den de manidar bir paylaşım geldi.

"Gitme vakti geldiyse, kaldığın her an ziyandır"

Yaptığı paylaşımla İyi Parti'den istifa sinyali veren Erel, “Gitme vakti geldiyse, kaldığın her an ziyandır.” ifadelerini kullandı.

Akşener'in hesapları incelendi

Erel'in istifa sinyali verdiği paylaşımının yanı sıra parti içerisindeki karışıklıkla ilgili dikkat çeken bir iddia daha ortaya atıldı.

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın, Genel Başkan Meral Akşener ve Özel Kalem Müdiresi Esma Bekar ile eşinin hesaplarını inceletmesi kamuoyunun gündemine oturdu.

Dikbayır'a yakınlığıyla bilinen İyi Parti Sakarya İl Teşkilatı'nın görevden alınması gözleri yeniden İyi Parti'ye çevirdi.

Bunun üzerine Kriz sonrasında Dikbayır, dilekçe vererek iddiaların araştırılmasını istedi.

"İyi Parti bir ofisten yönetiliyor"

Yaşanan gelişmeler ardından son olarak TV100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, İyi Parti'nin Ankara'da bir merkezden yönetildiğine dair iddiayı gündeme getirdi.

Gürel, bu isimlerin Uğur Poyraz, Ümit Dikbayır, Adnan Beker, Uğurhan Tiryaki ve bazı partililer olduğunu aktardı.

Gürel'in konuya ilişkin sözleri şöyle: