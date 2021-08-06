Petek Aşkar kimdir? Yeni Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Petek Aşkar'ın biyografisi

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Milli Eğitim Bakanı yardımcılığına atanan isimlerden biri Prof. Dr. Petek Aşkar oldu. Peki Petek Aşkar kimdir, hangi görevlerde bulundu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un görevinden istifa etmesinin ardından yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı.

Daha önce Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde rektör, Milli Eğitim Bakanlığı'nda Bakan Yardımcılığı ve ÖSYM Başkanlığı görevlerinin ardından Milli Eğitim Bakanı olarak atanan Mahmut Özer'in yardımcılığına Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Prof. Dr. Petek Aşkar ve Dr. Sadri Şensoy getirildi.

6 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan atama kararının ardından yeni Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Petek Aşkar'ın hayatına dair bilgiler merak konusu oldu.

Peki Petek Aşkar kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? İşte yeni MEB Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar hakkında merak edilenler...

PROF. DR. PETEK AŞKAR KİMDİR?

25 Mayıs 1957 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Petek aşkar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bölümü Matematik-Fizik alanından mezun olmuştur. 1979 yılında aynı bölümde asistan olarak göreve başlayan Aşkar, Hacettepe Üniversitesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı'nda bilim uzmanlığı ve doktora eğitimi yapmıştır.

1983-1985 yılları arasında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nde test uzmanı olarak çalışmış ve 1985 yılında ODTÜ Eğitim Bölümü'ne yardımcı doçent olarak geri dönmüştür.

Eğitim Bilimleri Bölümü-Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı'nda ve daha sonra Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü-Matematik Eğitiminde doçent olmuştur. 1989-1990 yıllarında IBM Bilgisayar Destekli Eğitim Merkezi'nde araştırma koordinatörü olarak eğitim yazılımlarının geliştirilmesi konusunda çalışmıştır.

Sonraki üç yılda Milli Eğitim Bakanlığı'nda şimdiki adı EĞİTEK olan Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün ve Eğitimde Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı'nın kurulma çalışmalarına katılmıştır.

Bilgisayar formatör öğretmenliği programlarının geliştirilmesine ve ODTÜ'de bilgisayar öğretmenliği anabilim dalının kurulmasına öncülük eden Aşkar, 1995 yılında ODTÜ'de profesör olmuştur.

1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümüne geçmiş ve uzun yıllar bölüm başkanı olarak çalışmıştır. 2004-2010 tarihleri ÖSYM de yürütme kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.

2009-2010 yıllarında TED Üniversitesi kuruluş çalışmalarına katılan Aşkar, 2010-2011 akademik dönemde İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji bölüm başkanlığını yürüttükten sonra 2011 Eylül ayı itibariyle Eğitim Fakültesi Dekanı olarak TED Üniversitesi'ne katılmıştır.

Prof. Dr. Petek Aşkar, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Avrupa Birliği, UNICEF ve Dünya Bankası'nda çeşitli projelerde danışmanlık yapmış, TÜBİTAK ve AB Leonardo da Vinci projelerini yürütmüştür.

Yurt içi ve dışında çeşitli sempozyum ve kongrelerin bilim kurulu ya da düzenleme kurullarında görev almakta, alanındaki dergilerde hakemlik ve editörlük yapmaktadır. Yayınları, öğrenme ve ölçme nesneleri, e-öğrenme, yayılım ve yenileşme, bilişsel süreçler ve ontolojiler üzerine yoğunlaşmaktadır.

Son yıllarda eğitim sistemlerinde karmaşık ve sosyal network analizleri üzerine çalışmaktadır. Yurt dışı ve yurt içinde yayımlanmış çok sayıda makalesi ve bildirisi bulunan Aşkar, evli ve iki çocuk annesidir.