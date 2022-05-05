Petrol devleri savaş ile rekor kâr elde ediyor

Petrol devleri savaş ile rekor kâr elde ediyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte yükselen enerji fiyatları, petrol devi Shell'e büyük para kazandırdı.

Rusya'nın Ukrayna saldırılarında 71. güne girildi.

Savaş sonrası petrol ihracatında önemli bir paya sahip olan Rusya'ya gelen yaptırımlar, tüm dünyada akaryakıt fiyatlarında zirvelere neden oldu.

Ancak Rusya getirilen yaptırımlar, Avrupalı akaryakıt devlerinin kârlarına da olumlu etki sağladı.

Korona salgını ve tam kapanma süreçleri nedeniyle ciddi zararlar yaşayan akaryakıt şirketleri, savaşla bu zararlarını neredeyse telafi etti.

Bunlardan biri de İngiltere merkezli uluslararası enerji şirketi Shell...

Shell petrol ile doğalgaz fiyatlarındaki artışın ve ticari birimlerin güçlü performansının etkisiyle ilk çeyrekte rekor kâr açıkladı.

Yüzde 43 artış

Shell, ilk çeyrekte kârının bir önceki çeyreğe göre yüzde 43 artışla 9,13 milyar dolara çıktığını duyurdu.

Şirketin bir önceki yılın aynı dönemindeki kârı 3,23 milyar dolardı.

"Keskin bir artış"

Shell CEO'su Ben van Beurden 2022'yi şirket için "önemli bir yıl" olarak nitelendirdi ve toparlanan petrol ve gaz fiyatları nedeniyle 2021'de tam yıl karında keskin bir artış yaşandığını bildirdi.

Rusya'dan çıkma kararı almıştı

Şirket, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası 28 Şubat 2022 tarihinde ülkedeki projelerden çekilme kararı aldığını açıklamıştı.

Bu kapsamda, şirketin Sakhalin-II LNG tesisindeki yüzde 27,5 hissesini, Salym Petroleum Development ve Gydan enerji girişimindeki yüzde 50'şer hissesini elden çıkaracağı, Gazprom ve ilgili kuruluşlardaki ortak girişimlerinden ise ayrılacağı aktarılmıştı.

Rusya'ya zarar verecek

Shell’in geçen yıl sonu itibarıyla Rusya'daki mevcut duran varlık değeri 3 milyar dolar seviyesinde bulunurken, bu kararın Gazprom ve diğer kuruluşların değerine zarar vereceği öngörülüyor.