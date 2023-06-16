Petrol rezervinde yeni müjdeler yolda: Bestler Dereler bölgesinde aramalar başladı Şırnak ve Hakkari sınırında yer alan Kato Dağı'nda farklı noktalarda petrol aranırken, Bestler Dereler bölgesinde de ön çalışmalar yapılıyor..

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Türkiye'nin hayalleri son 20 yılda gerçeğe dönüştü.

Savunma sanayiinden teknolojiye, enerjiden ulaştırmaya, sağlık alanında yapılan devrim niteliğindeki yatırımlar adeta göğüs kabartıyor.

Yerli ve milli üretim anlayışı ile çalışmalar devam ederken, özellikle enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için büyük bir başarı elde edildi.

Bu kapsamda yer altı kaynakları keşfedilmeye başlandı.

Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervlerinin ardından Şırnak'tan da petrol müjdeleri geliyor..

Gabar Dağı'nda bulunan petrolün ardından bölgedeki çalışmalara hız verildi.

Kato Dağı'nda arama başladı

Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre yetkililer, Şırnak'ın altının petrol denizi olduğunu belirtirken, Gabar ve Cudi'nin ardından zengin petrol yataklarına sahip olduğu ifade edilen Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda da aramalar başladı.

Bestler Dereler bölgesinde de ön çalışma yapılıyor

Şırnak ve Hakkari sınırında yer alan Kato Dağı'nda farklı noktalarda petrol aranırken, Bestler Dereler bölgesinde de ön çalışmalar yapıldığı öğrenildi.

Petrol fışkırıyor

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın peş peşe müjdesini verdiği Gabar ve Cudi'de Şehit Yüzbaşı Esma Çevik ile Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın petrol sahalarında her geçen gün çıkarılan petrolün de miktarı artırıyor.

Arap petrolü kalitesindeki Gabar-Cudi'de 5 bin varil olan iki kuyudaki günlük çıkarılan petrol 15 bin varil civarına ulaştı.