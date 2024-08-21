Peygamber Efendimiz'e hakaret eden Beyza Gürkan: Hesabım çalındı Sivas’ta sosyal medya üzerinden dini değerlere ağza alınmayacak hakaretler edip, uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği için tutuklanarak ceza evine konulan Samira Beyza Gürkan'ın, polis ifadesinde, hesabının çalındığını ileri sürüp torbacı olarak tabir ettiği iki arkadaşını suçladığı ortaya çıktı.

İHA

Sosyal medya hesapları üzerinden “Sizin o şeriat isteyen olmayan aklınızı, fikrinizi, Allahınızı, kitabınızı, o Arap peygamberinizi s.... atarım:)” şeklinde ağza alınmayacak hakaretler eden ve uyuşturucu madde kullanımını özendirecek paylaşımlar yapan Samira Beyza Gürkan (22), geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı.

Gürkan, "uyuşturucu madde kullanımını özendirme, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından adli makamlara sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Gürkan’ın, ‘Devlet büyüklerine hakaret, dini değerlere hareket, konut dokunulmazlığın ihlali, tehdit, hakaret, evden hırsızlık, polise mukavemet, kasten yaralama, ruhsatsız silah, özel hayatın gizliliğinin ihlali, fuhuş suçlarından 29 ayrı kaydı bulunduğu anlaşıldı.

"HESABIM ÇALINDI" DEDİ

Gürkan’ın, polis ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Gürkan ifadesinde, suç içeren paylaşımların yapıldığı X hesabının 7 ay önce çalındığını, şifreleri değiştirildiği için hesabına erişim sağlayamadığını belirtti.

Gürkan ayrıca ifadesinde, suç içeren paylaşımlarından dolayı ‘torbacı’ olarak tarif ettiği İ.Ç. ve E.Ç. isimli iki arkadaşını sorumlu tuttu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)