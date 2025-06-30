Peygamber Efendimize saygısızlık yapan Leman dergisine tepkiler

Leman dergisinin İslam ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e yönelik ifadeleri kamuoyunda sert tepkilere yol açtı.

Tepkilerin ardından Adalet Bakanlığı devreye girerken, Bakan Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada dergi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eser sahibi, genel yayın yönetmeni ve yazı işleri müdürünün de bulunduğu 4 kişi için gözaltı kararı verildi.

ÖMER ÇELİK: "BU ÇİRKİNLİĞİN SANATLA İLGİSİ YOK"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimize yapılan saygısızlığı lanetliyoruz. Bu yapılan çirkinliğin sanatla ya da fikir özgürlüğüyle ilgisi yoktur." ifadelerini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karikatürün yayımlanmasına tepki göstererek, şunları kaydetti:

Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimize yapılan saygısızlığı lanetliyoruz. Bu yapılan çirkinliğin sanatla ya da fikir özgürlüğüyle ilgisi yoktur. Kutsallarımıza yapılan saygısızlık nefret suçudur ve lanetli bir eylemdir. Avrupa'daki faşistlerin kutsallarımıza dönük saygısızlığıyla nasıl mücadele ediyorsak, bu lanetli eylemlerle de öyle mücadele edeceğiz.

BAKAN GÖKTAŞ: "ALÇAKÇA PROVOKASYON"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hazreti Muhammed’e yönelik yayımlanan karikatüre ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

Leman isimli sözde derginin başrolünde olduğu rezaletin adı ne mizah olabilir ne de ifade özgürlüğü. Alemlere rahmet olarak gönderilen yüce önderimiz Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) ve Hz. Musa'yı tasvir cüreti sınırları aşmış, milletin canından aziz bildiği kutsalına saldırıya varmıştır. Milyarlarca insanın kutsalına saldırmak marifet, rezilliği sanat diye pazarlamak cesaret sanılıyor. Bu alçak provokasyonu yapanların iyi bilmesi gerekiyor ki, bu aziz millet ifade özgürlüğü kisvesi altında Peygamberine dil uzatılmasını asla sineye çekmez. Bu çürümüş zihniyetin temsilcileri yaptıkları terbiyesizliğin ve hadsizliğin hesabını hem vicdan hem de hukuk önünde verecektir.

BAKAN KURUM: "KARİKATÜR ADI ALTINDA KUTSALLARIMIZA SAYGISIZLIK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hz. Muhammed ve Hz. Musa başta olmak üzere dini değerleri hedef alan karikatüre sert tepki gösterdi:

Karikatür adı altında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e, Hazreti Musa'ya, kutsalımıza, inancımıza saygısızlıkta bulunanları şiddetle kınıyorum. Leman adlı derginin hadsiz tutumu asla mizah olamaz. Provokasyon amacı taşıyan karikatür basın özgürlüğüyle kesinlikle bağdaşmaz, bu ancak ve ancak onların köhnemiş zihniyetlerinin bir yansımasıdır.

İSTANBUL VALİSİ GÜL: "HİÇBİR AŞAĞILIK TUTUMA SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

İstanbul Valisi Davut Gül, Hazreti Muhammed’e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı: