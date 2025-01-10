Peygamberimize küfredip Erdoğan'a suikast çağrısı yapan CHP'li başkanın danışmanı, tutuklandı

İHA

Dün ortaya çıkan skandal olayda, CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’in danışmanı Samet Alaca'nın sosyal medya hesabından Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin yaptığı paylaşımlar ortaya çıkmıştı.

Dini değerleri alenen aşağılayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da suikast çağrısında bulunan Alaca'nın paylaşımlarının ortaya çıkmasıyla tepkiler çığ gibi büyüdü.

Gelen tepkiler üzerine hesabını kapatan Alaca'ya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

PEYGAMBERİMİZE HAKARETLER

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’in danışmanı olan ve aynı zamanda Özel Kalem Müdürlüğü'nde de görevli olan Samet Alaca, skandal paylaşımlarında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (sav) küfürler sarf etti.

Dini değerlerimizi ve peygamberimizi hedef alan Alaca, şu çirkin ifadeleri kullandı:

Ha ... ulan oradan. 9 yaşında 11 yaşında kızla birlikte olan Arap Muhammed'in sapık ümmeti sizi.



Küçük çocukla birlikte olan zihniyetini de peygamberi de ... senin. Sapık ... sizi gidin kendi kardeşinizi akrabanızı ...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A YÖNELİK SUİKAST İSTEĞİ

Ayrıca Alaca, paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenlenmesi çağrısında bulunarak şu skandal sözlere imza attı:

Şu ... çocuğu Tayyip Erdoğan'a suikast düzenleyin de kurtulalım arkadaş

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşananlar sonrası Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma üzerine gözaltına alınan zanlı, bu sabah geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Alaca, ayrıca geçtiğimiz günlerde gazetecilere yönelik hakaret içerikli mesaj yazmıştı.

Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.