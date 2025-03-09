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Haber Merkezi

İstanbul'da Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde yaşayan Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü gezmek amacıyla Belgrad Ormanı'na gideceğini belirterek evinden ayrıldı ve bir daha evine dönmedi.

Kayıp ihbarının ardından ormanda yapılan arama çalışmalarının dördüncü gününde, saat 01.15'te uyur halde bulunan Güler, kaldırıldığı hastanede hipotermi kaynaklı organ yetmezliği ve iç kanamadan yaşamını yitirdi.

Ece Güler'in ölümünün ardından, ormanda kaldığı süre boyunca ne yaptığı ise sır olarak kaldı.

YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İddiaya eşine kırıldığı ve patronuna kızdığı için Belgrad Ormanı'na giden Gürel, telefonuna gelen hiçbir çağrıyı açmadı.

Sadece bir arkadaşına bulunduğu yerden resim atan ve ardında bıraktığı birçok zoruya cevap vermeden bu dünyadan ayrılan Ece Gürel'in yeni görüntülerine Show Haber ekibinden Uğur Alattinoğlu ulaştı.

ARKASINDA BİR BİLMECE BIRAKTI

Kimi biraz dargındı diyen eşini suçladı, kimi her şeyi bunaldığı baskı gördüğünü söyleyen iş hayatına bağladı. Telefonu varken arayanları cevapsız bırakması, soğuk ve ıssız ormanda montunu çıkarması. Tam kurtuldu derken kurtulamaması.Kayboluşu, bulunuşu, ani ölümü, astroloji merakı, bunların hepsi kafaları karıştırdı.



HIZLI ADIMLARLA İLERLEDİ

Mimar Ece Güler, son kez Kağıthane'deki evinden çıktığında tarihler 2 Mart'ı saatler 12.00'yi gösteriyordu. Evinden çıkarken kolunda bir çantası vardı. Yürümeye başladı, minibüs durağına giderken onu takip eden de kimse yoktu.

Galata Deresi Caddesi'nde yaklaşık 5 dakika yürümüş, bir süre durakta beklemiş sonra minibüse binip, Şişli'ye gitmişti. Bir sonraki adresi Mecidiyeköy metrosuydu.

Gişelere yaklaşırken hızlıydı, sanki acelesi var gibiydi. Önündeki iki kadını bekleyemedi. Hemen sağ taraftaki gişeye yöneldi, İstanbulkartı'nı bastı yürümeye devam etti.

SON MESAJINI YOLLADI

X-Ray'dan geçti, daha sonra billboarddaki reklama bakış atıp, yürümeye devam etti. 9 durak sonra Hacıosman'da indi. Ardından Belgrad Ormanı'na giden otobüse bindi.

Yaklaşık yarım saat sonra otobüsten indi.

Otobüsten indi yaklaşık 1 kilometre sonra Belgrad Ormanı'na girdi, İngiltere'deki çocukluk arkadaşıyla mesajlaştı.

SIRLARIYLA AYRILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Ekipleri başta olmak üzere herkes ondan gelecek bir haberi bekliyordu.

Dördüncü gününde vücudu 25 derece ve soğuktan titrerken bulundu genç kadın....

Bulunduğu sırada hipotermi geçiren Ece Gürel, acilen hastaneye kaldırıldı.

Ancak tedavi altına alınsa da hipotermiye yenik düşen Gürel, yaşam savaşını kaybetti.