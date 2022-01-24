Pfizer CEO’su Bourla: Birkaç ay içinde normal hayata dönebiliriz

Koronavirüs salgınıyla ilgili konuşan ABD’li ilaç şirketi Pfizer’ın CEO’su Dr. Albert Bourla, "Birkaç ay içinde normal hayata dönebiliriz" dedi.

ABD’li ilaç şirketi Pfizer’ın CEO’su Dr. Albert Bourla, geçtiğimiz günlerde koronavirüsün uzun yıllar daha varlığını sürdüreceğini ancak şu anki Omicron varyantının kısıtlamaya gidilen son dalga olabileceği söylemişti.

Pfizer’ın CEO’su Albert Bourla, devam eden koronavirüs salgınıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama daha yaptı.

"BİRKAÇ AY İÇİNDE NORMAL HAYATA DÖNEBİLİRİZ"

Şirketin tüm koronavirüs mutasyonlarını kapsayan ve yılda bir kez uygulanacak aşı geliştirme çabasında bulunduğunu söyleyen Bourla, "Yılda bir kez insanları aşı olmaya ikna etmek kolay. Virüs yok edilmeyecek ve önümüzdeki yıllarda bizimle olacak. Birkaç ay içinde normal hayata dönebiliriz. Omicron gibi kontrol edebileceğimiz anormallikler olabilir." dedi.

"BU VİRÜS YENİ MUTASYONLAR OLUŞTURABİLİYOR, AŞI VE BAĞIŞIKLIK KORUMASINDAN ETKİLENMİYOR"

Şirketin üzerinde çalıştığı aşıyla ilgili de konuşan Bourla, daha fazla mutasyon ile karşılaşılabileceğini belirterek, "Bu virüs, yeni mutasyonlar oluşturabiliyor, ayrıca aşı ve bağışıklık korunmasından da etkilenmiyor.” dedi.

OMİCRON DİĞER MUTASYONLARDAN FARKLI

Bugüne kadarki mutasyonların aksine sadece Omicron’un aşıya rağmen enfeksiyona neden olabildiğini söyleyen Bourla, yine de aşıların hastaneye yatış oranlarını düşürdüğünün altını çizdi.

"YANLIŞ BİLGİLERİN YAYILMASINDAN KAZANÇ SAĞLAYAN BİR AZINLIK VAR"

Bourla, sosyal medyadan kendisiyle ilgili yanlış bilgiler paylaşan aşı karşıtı kişilerin kendisini sık sık hedef aldığını da belirterek, "Yanlış bilgilerin yayılmasından kazanç sağlayan ufak bir azınlık var. Onlar her şeyi biliyor ve bu yanlış bilgiyi bir yaşam şekli haline getirmeye çalışıyorlar fakat onlar bir suçlu. Onlara inanıp aşı olmayan insanlar var ve hayatını kaybeden insanların çoğu aşısız." diye konuştu.