Pfizer CEO'su: Dördüncü doz aşı gerekli

Pfizer CEO'su Bourla, aşıların kısa süre etki gösterdiğini, dördüncü dozun gerekli olduğunu ve 1 yıl etkili aşı üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Dünya genelinde aşılar ve önlemler nedeniyle koronavirüs aşısına karşı önemli bir mesafe alınırken yeni çıkan varyantlarla vaka sayılarında dalgalanmalar yaşanıyor.

Salgın mücadelesindeki en önemli tartışma konularından biri de aşıları koruyuculuk süreleri ve varyantlara karşı etkileri.

Bu kapsamda ilaç şirketi Pfizer’ın Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Albert Bourla, ABD’de bir TV kanalına açıklamalarda bulundu.

"HER YIL AŞI YAPILMALI"

Bourla açıklamasında korona aşısının her yıl grip aşısı gibi vurulması gerektiğini düşündüğünü belirtti.

"DÖRDÜNCÜ DOZ GEREKLİ"

Bourla, "Üçüncü destekleyici aşıdan aldığımız koruma aslında hastaneye yatışlar ve ölümler için oldukça iyi ancak şu an dördüncü güçlendirici aşı gerekli. Mevcut korona aşıları enfeksiyona karşı uzun süre etkili değil" şeklinde konuştu.

"1 YIL ETKİLİ AŞI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Ayrıca Bourla, Omicron dahil virüsün bütün varyantlarına karşı en az bir yıl kullanılabilecek aşı üzerinde çalışmalara devam ettiklerini söyledi.