Pfizer CEO'su: Omicron son dalga olabilir

Pfizer CEO'su Bourla, Fransız televizyonu BFMTV’ye verdiği mülakatta, Kovid-19 ile ilgili açıklamalardabulundu.

Pfizer CEO'su Bourla, Fransız televizyonu BFMTV’nin sorularını cevapladı. Şu anki Kovid-19 dalgasının son dalga olup olmayacağı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"TÜM DÜNYA'YA YAYILDI KURTULMAK KOLAY OLMAYACAK"

Virüsün yıllar boyu dolaşmaya devam edeceğini vurgulayan Bourla, "Çünkü tüm dünyaya yayıldı, kurtulmak kolay olmayacak.” ifadelerini kullandı.

"OMİCRON BU DENLİ KISITLAMAYA GİDİLEN SON DALGA OLABİLİR"

Albert Bourla, “Bilimin geliştirdiği araçlarla, bu dalganın bu denli kısıtlamaya gidilen son dalga olabileceği kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu. Geliştirdikleri aşının koruyuculuğunu ilk geçen varyantın Omicron olduğunu belirten Bourla, buna karşı aşının koruyuculuğunu geliştirmeye odaklandıklarını ifade etti.

"3 AY İÇİNDE ETKİLİ BİR AŞIMIZ OLACAK"

Bourla, “Çok kısa bir süre 3 ay içerisinde, etkili bir aşımız olacak.” dedi. Diğer yandan Pfizer'dan yapılan açıklamada, şirketin Kovid-19’a karşı geliştirdiği ilaç olan Paxlovid’in, Fransa’da üretileceği belirtildi. Açıklamada, bu amaçla 5 yıllığına 520 milyon avro yatırım yapılacağı aktarıldı. Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 16 Aralık’ta anti-viral Paxlovid’in Kovid-19’un tedavisinde kullanılabileceğini bildirmişti.