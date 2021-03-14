Pi Day tarihçesi: Pi Day nedir, ne anlama gelir? Pi sayısını kim buldu?

Pi Day tarihçesi: Pi Day nedir, ne anlama gelir? Pi sayısını kim buldu?

Tüm dünyada 14 Mart'ta kutlanan Pi Sayısı Günü (Pi Day), sosyal medyada gündem oldu. Pi Day'in anlamı ve tarihçesi, vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, Pi Day nedir, ne anlama gelir?

Twitter'da en çok konuşulan konular arasında yer alan Pi Day'in ne anlama geldiği vatandaşlar tarafından merak edildi. ''Pi Day nedir, ne anlama gelir? Pi sayısını kim buldu?'' sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı.

Peki, Pi Day nedir, ne anlama gelir? Pi sayısını kim buldu? İşte, Pi Day'in tarihçesi..

Pİ SAYISI NEDİR?

Bir oranı ifade eden Pi sayısı, bir dairenin çevresinin çapına bölünmesi sonucu ortaya çıkan değerdir ve matematik, geometri ve fizik gibi bilimlerde büyük bir öneme sahiptir.

Pi Sayısını kimin bulduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır çünkü Pi Sayısı tarih boyunca pek çok farklı milletler tarafından kullanılmıştır. Özellikle Babiller, Akdeniz medeniyetleri ya da Orta Doğu ülkeleri tarafından aktif olarak kullanılan Pi sayısının en kabul gören değeri 3.14 şeklindedir. Gerçek değeri ise 3,141592653589793238462643383... şeklinde devam etmektedir.

Pİ DAY NE DEMEKTİR?

Matematikte kullanılmakta olan sabiti pi sayısı anısına özel kabul edilen Pi Day (Pi Günü), Amerikan tarih formatında 14 Mart tarihinin Pi Sayısı olan 3,14'e benzemesi nedeniyle her yıl 14 Mart'ta kutlanmaktadır.

Pİ DAY TARİHÇESİ

Pi'nin π harfi ile gösterilmesi, ilk olarak 1706 yılında İngiliz matematik öğretmeni William Jones tarafından "Synopsis Palmariorum Matheseos" (Matematik başarılarının gözden geçirilmesi) adlı çalışmasında kullanılmıştır. İsviçreli matematikçi Leonard Euler (1707-1783), dünya çapında tanınan eserlerinde bu notasyonu (π) kullanmıştır.

Pi Günü, dünyada ilk kez 1998 yılında San Francisco Exploratorium'da ünlü bir fizikçi olan Larry SHAW tarafından kutlanmıştır. Türkiye'de ise ilk kez 2007 senesinde kutlanmıştır. ABD Temsilciler Meclisi 12 Mart 2009 tarihinde 14 Mart 2009 tarihini Ulusal Pi Günü ilan etmiştir.

Pi Day'de, matematikçiler tarafından dünyanın birçok yerinde matematik - geometri olimpiyatları düzenlenmekte ve pi sayısının virgülden sonraki kısımdaki rakamları ezberleme yarışmaları yapılmaktadır.

2004 yılında düzenlenen Pi Günü'nde, "Bay Beyin" olarak tanınan Daniel Tammet, Pi sayısının virgülden sonraki kısmında yer alan 22.514 basamağını ezbere okumuş ve dünya tarihinde önemli bir rekora imza atmıştır.