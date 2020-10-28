Pierre Loti kimdir? Pierre Loti Tepesi nerede, nasıl gidilir?

Pierre Loti kimdir? Pierre Loti Tepesi nerede, nasıl gidilir?

İstanbul'a hayranlığıyla tanınan Fransız asıllı bir subay olan Pierre Loti sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılıyor.

Adı İstanbul'da önemli bir tepeye verilen Fransız subay Pierre Loti kimdir, Pierre Loti tepesi nerede, nasıl gidilir gibi soruların cevabı merak ediliyor. Sosyal medyada gündem olan Pierre Loti ile ilgili araştırılan soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz.

PİERRE LOTİ KİMDİR?

1850 yılında Fransa'nın Rochefort kentinde Protestan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

17 yaşında Fransız Deniz Kuvvetleri'ne girdi. Denizcilik eğitimini tamamladıktan sonra 1881'de yüzbaşı oldu ve ilerleyen yıllarda da terfi ederek albaylığa kadar yükseldi. Orta Doğu ve Uzak Doğu'ya Fransız ordusu bünyasinde gerçekleştirilen seferlerde yer aldı. Buradan edindiği izlenimlerle hikayeler yazmaya başladı.

1876 yılında bir Fransız deniz subayı olarak ilk kez İstanbul'a gelen Loti, Osmanlı yaşam şeklinde etkilendi ve bunu birçok kitabına yansıttı. Kendini her zaman Türk dostu olarak niteleyen Loti, Balkan Savaşları ve 1. Dünya Savaşı'nda Avrupalılara karşı Türkleri savundu. İstanbul'da bulunduğu süre boyunca Eyüp Sultan'da yaşadı.

1913 yılında yazdığı La Turquie Agonisante (Can Çekişen Türkiye) kitabıyla Batı politikalarını eleştiren Loti aynı yıl devlet konuğu olarak Türkiye'ye geldiği zaman, Tophane Rıhtımı'nda büyük bir törenle karşılanarak Sultan Reşat tarafından sarayda ağırlandı.

1879 yılında ilk romanı Aziyade'yi yazdı. O dönemin Osmanlı Devleti'nden kesitler sunduğu kitabın otobiyografik bir eser olduğu belirtiliyor.

ADI İSTANBULDA BİR TEPEYE VERİLDİ

Anadolu'daki milli mücadeleye destek vermesi ve kendi ülkesi olan işgalci Fransa'yı ağır bir dille eleştirmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi 4 Ekim 1921' de Pierre Loti' ye şükranlarını sunan bir mektup yolladıç Bununla birlikte Pierre Loti, 1920 yılında "İstanbul Şehri Fahri Hemşehrisi" olarak kabul edildi ve onun adını taşıyan bir de cemiyet kuruldu. Daha sonraları İstanbul'da Divanyolu'nda bir caddeye "Pierre Loti Caddesi" ve Eyüp'te bir kahvehaneye de "Pierre Loti kahvesi" adı verildi.

1942 yılında İstanbul-Beyoğlu'nda kurulan Pierre Loti Fransız Lisesi'ne Loti'nin adı verilmiştir.

Tüm bunlara rağmen kimi aydınlar onun gerçekten bir Türk dostu olduğuna inanırken, kimileri de onun aslında Osmanlı'nın zayıf ve geri kalmış hâlini acıyarak sevdiğini savunuyorlardı.

1923 yılında 73 yaşında hayatını kaybetti.

PİERRE LOTİ TEPESİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Pierre Loti Tepesi İstanbul Eyüp'te bulunmaktadır. Tepeye ulaşım teleferik ile sağlanmaktadır.

Anadolu yakasından gelenler için

Kadıköy'den Kadıköy-Kartal metrosyula Ayrılıkçeşmesi istasyonunda inip Marmaray'a aktarma yapınız. Marmaray ile Yenikapı durağında inerek otobüs duraklarının olduğu çıkıştan çıkınız. Buradan 39, 39D, 39K numaralı hatlardan herhangi birine binerek Teleferik Pierre Loti durağında indiğinizde Pierre Loti Tepesine çıkan teleferike ulaşabilrsiniz.

Üsküdar'dan Marmaray ile Yenikapı durağında inerek otobüs duraklarının olduğu çıkıştan çıkınız. Buradan 39, 39D, 39K numaralı hatlardan herhangi birine binerek Teleferik Pierre Loti durağında indiğinizde Pierre Loti Tepesine çıkan teleferike ulaşabilrsiniz.

Ümraniye'den Üsküdar-Ümraniye metrosuna binerek Üsküdar son durakta inip Marmaray'a aktarma yapınız. Marmaray ile Yenikapı durağında inerek otobüs duraklarının olduğu çıkıştan çıkınız. Buradan 39, 39D, 39K numaralı hatlardan herhangi birine binerek Teleferik Pierre Loti durağında indiğinizde Pierre Loti Tepesine çıkan teleferiğe ulaşabilrsiniz.

Kartal, Maltepe, Pendik, Tuzla taraflarından geliyorsanız 500T ile Ayvansaray durağında indikten sonra Haliç'e inen yoldan aşağıya kadar yürüyüp karşınızdaki otobüs durağından 36CE, 48E, 99, 99Y numaralı otobüslerden birine binerek Teleferik Pierre Loti durağında indiğinizde Pierre Loti Tepesine çıkan teleferiğe ulaşabilirsiniz.

Avrupa yakasından gelenler için

Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler taraflarından geliyorsanız herhangi bir Metrobüs istasyonundan metrobüse binip Ayvansaray-Eyüp durağında indikten sonra üst geçitten sol taraftan çıkarak Haliç'e inen yoldan aşağıya kadar yürüyüp karşınızdaki otobüs durağından 36CE, 48E, 99, 99Y numaralı otobüslerden birine binerek Teleferik Pierre Loti durağında indiğinizde Pierre Loti Tepesine çıkan teleferiğe ulaşabilirsiniz.

Bağcılar, Güngören taraflarından geliyorsanız Kabataş-Bağcılar tramvay hattıyla Zeytinburnu istasyonunda inip Metrobüse aktarma yapınız. Metrobüs ile Ayvansaray-Eyüp durağında indikten sonra üst geçitten sol taraftan çıkarak Haliç'e inen yoldan aşağıya kadar yürüyüp karşınızdaki otobüs durağından 36CE, 48E, 99, 99Y numaralı otobüslerden birine binerek Teleferik Pierre Loti durağında indiğinizde Pierre Loti Tepesine çıkan teleferiğe ulaşabilirsiniz.

Esenler, Bayrampaşa taraflarından geliyorsanız M1 Yenikapı-Havalimanı metrosuyla Merter istasyonunda inip Metrobüse aktarma yapıınız. Metrobüs ile Ayvansaray-Eyüp durağında indikten sonra üst geçittin sol taraftan çıkarak Haliç'e inen yoldan aşağıya kadar yürüyüp karşınızdaki otobüs durağından 36CE, 48E, 99, 99Y numaralı otobüslerden birine binerek Teleferik Pierre Loti durağında indiğinizde Pierre Loti Tepesine çıkan teleferiğe ulaşabilirsiniz.