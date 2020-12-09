Euro
9.4458
-0.25%
Dolar
7.8279
0.11%
Altın
460.3
-2.1%
Borsa
1.35
0.78%
Bitcoin
143.602
-3.12%
EXEN Coin
10.87
-0.09%
13ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 13 C
    Pierre Webo, gözyaşlarına hakim olamadı

    Pierre Webo, gözyaşlarına hakim olamadı

    Irkçı sözlere maruz kalan Pierre Webo, yeniden başlayan PSG- Medipol Başakşehir maçı öncesinde gözyaşlarını tutamadı.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2020 - 21:38
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanması planlanan PSG- Medipol Başakşehir karşılaşmasında yaşanan 4. hakem skandalı, ülkemizin ve tüm dünyanın gündemine oturmuştu.

    Maçın 4. hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasının ardından Başakşehir sahadan çekilmişti.

    Karşılaşmanın bu akşam saatlerinde yeniden başlamasından önce, iki takımın futbolcularından Webo'ya destek yağdı.

    WEBO'DAN DUYGU DOLU GÖZYAŞLARI

    Yardımcı antrenör Pierre Webo ise gördüğü bu destek karşısında gözyaşlarını tutamadı.

    Webo'nun gözyaşlarını tutamayışı kameralara yansırken, maçı televizyondan takip eden binlerce futbolsever de Webo'yla beraber duygusal anlar yaşadı.

    Pierre Webo, gözyaşlarına hakim olamadı #1

    Pierre Webo, gözyaşlarına hakim olamadı #2

    Pierre Webo, gözyaşlarına hakim olamadı #3

    Pierre Webo, gözyaşlarına hakim olamadı #4

    Pierre Webo, gözyaşlarına hakim olamadı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir