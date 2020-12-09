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Pierre Webo, gözyaşlarına hakim olamadı
Irkçı sözlere maruz kalan Pierre Webo, yeniden başlayan PSG- Medipol Başakşehir maçı öncesinde gözyaşlarını tutamadı.
- Haber Merkezi
- 09.12.2020 - 21:38
Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanması planlanan PSG- Medipol Başakşehir karşılaşmasında yaşanan 4. hakem skandalı, ülkemizin ve tüm dünyanın gündemine oturmuştu.
Maçın 4. hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasının ardından Başakşehir sahadan çekilmişti.
Karşılaşmanın bu akşam saatlerinde yeniden başlamasından önce, iki takımın futbolcularından Webo'ya destek yağdı.
WEBO'DAN DUYGU DOLU GÖZYAŞLARI
Yardımcı antrenör Pierre Webo ise gördüğü bu destek karşısında gözyaşlarını tutamadı.
Webo'nun gözyaşlarını tutamayışı kameralara yansırken, maçı televizyondan takip eden binlerce futbolsever de Webo'yla beraber duygusal anlar yaşadı.