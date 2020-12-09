Pierre Webo kimdir? Irkçılığa maruz kalan Pierre Webo’nun futbol kariyeri

Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçında dördüncü hakeminin, Webo'ya ırkçı söylemde bulunması sonucu yaşananlar tüm dünyada yankı buldu. Irkçı söylemlere maruz kalan Webo, merak konusu oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanında PSG ile karşılaşan temsilcimiz Başakşehir'de yardımcı antrenör Pierre Webo, ırkçı söylemlere maruz kaldı.

Maçın 4. hakemi Sebastian Coltescu'nun Webo için "Negro” ifadesini kullandı. Irkçı ifadesi nedeniyle Başakşehir takımı tepkisini göstererek soyunma odasına gitti.

Yaşanan gelişmeler kısa sürede dünyanın her yerinden destek mesajları gelirken, Webo’nun hayatı ve kariyeri de merak konusu oldu. Başakşehirli yardımcı antrenör Pierre Webo kimdir, Webo nereli, kaç yaşında gibi sorular en çok arananlar arasına girdi.

PİERRO WEBO KİMDİR?

Pierre Achille Webó Kouamo 20 Ocak 1982'de dünyaya geldi. Santrafor pozisyonunda görev yaptı. Futbola ülkesinde Kouogat altyapısında başladı. Daha sonra Gambiya ekiplerinden Real de Banjul'da oynadı.

2000 yılında Uruguay'ın prestijli ekiplerinden Nacional'e transfer oldu. Burada iki sezon forma giydi.

İspanyol La Liga 2 ekiplerinden CD Leganés'le anlaşarak Avrupa'ya transfer oldu. Burada sadece 7 karşılaşmada görev alsa da CA Osasuna kulübünün yöneticileri Webó'nun kabiliyetini fark edip kendisini 2003-04 sezonunun başında buraya transfer ettiler. Burada oynadığı dört sezon boyunca İspanya liginin önde gelen forvet oyuncuları arasına girmeyi başardı.

2007-08 sezonunun yaz transfer döneminde gelen birçok transfer teklifinden tercihini RCD Mallorca'nın teklifinden yana kullanarak buraya transfer oldu. Süper Lig'in başka bir ekibi olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor anlaşarak buraya transfer oldu.

İBB forması ile ilk maçında ilk golünü Galatasaray'a atan Webo, ikinci golünü ise Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor takımına atmıştır. 1 Ekim 2011 tarihinde Fenerbahçe'ye 2 gol atmış ve 4 büyük takımın 3'üne gol atma başarısı göstermiştir.

Webó, 2012-13 sezonunun devre arasında Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Fenerbahçede ki ilk golünü ise ilk maçı olan 3 Şubat 2013 tarihinde Kadıköyde oynanan Sivasspor maçında kafa vuruşu ile atmıştır. Böylelikle Webo İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan sonra da Fenerbahçe'de de ilk maçında golle tanışmış oldu.

Webo 31 Mart'ta oynanan ve 2-0 kazanılan Akhisar Belediyespor maçında da gol atmayı başarmıstır. Webo UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde SS Lazio karşısında penaltıdan bir gol kaydetmiştir. 2012/13 sezonunun 33. haftasında ezeli rakip Galatasaray'a attığı 2 golle takımına galibiyeti getirdi.

Fenerbahçe'nin 16 Eylül'de Kasimpasa ile yaptığı ve 3-2 kazandığı maçta Webo 2 gol kaydetmiştir. Webo, Süper Lig'in 12.haftasında oynanan ve 2-1 kazanılan Antalyaspor maçında takımının ilk golünü atmıştır.

Kamerun Milli Takımı'nda da yer alan golcü oyuncu, 49 maçta 16 gol attı. Kamerun formasıyla 2 kez Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Webo, 2010 Dünya Kupası'nda da ülkesinin milli takımında yer aldı.