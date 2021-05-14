Pig Coin nedir? Pig Coin özellikleri ve fiyatı..

Son olarak kripto para borsalarına giren yeni coinler artasında Pig Finance (PIG) token yer alıyor. Peki yeni listelenen Pig coin nedir? İşte merak edilenler..

SHIBA, SafeMars, DogeCoin gibi kriptoların artması ile birlikte gözlemciler ve alıcılar gözlerini direkt olarak altcoinlere dikmiş durumda.

Yeni listelenen ufak birimli coinlere cüzi miktar yatırım yapan kullanıcılar, neredeyse bir kaç ay sonra kendilerine araba alabilecek kazançlar elde edebiliyorlar.

Bunlardan bir yenisi ise Pig Coin.. Peki Pig Coin nedir? İşte Pig Coin hakkında bilgiler..

PİG COİN NEDİR?

Kendilerine “Orjinal Kara Delik Belirteci” olarak hitap edilmesini isteyen Pig Coin ekibi resmi web sitelerinde kendilerini şu şekilde tanıttı:

“PIG, Binance Akıllı Zincir üzerinde bir dizi etkileyici özelliğe sahip bir belirteçtir. Bu, dolaşımdaki toplam arzı katlanarak büyük miktarlarda azaltan bir Kara Delik tasarımına sahip ilk jetondur. PIG, bunu jetonun likiditesini hızla artıran yenilikçi bir Otomatik Likidite özelliği ile birleştirir. Ve son olarak, PIG, diğer belirteçlerde nadiren görülen bir ölçekte büyük bir ademi merkeziyetçiliğe sahiptir. Bu üçünü bir araya getirin ve bir bütün olarak topluluk dışında herkesin elinden bir güç evi jetonu elde edin.”

PİG COİN ÖZELLİKLERİ

Pig Token’ın ilk ve en önemli özelliği alım ve satımlarda kestiği komisyonların bir kısmını yakıp kalan kısmını mevcut yatırımcılara dağıtan ilk token olmasıdır.

Ayrıca ilk merkeziyetsiz tokenlardan biri de olmasıyla Pig Finance, mevcut özellikleriyle bir nevi benzer olan tokenların öncüsüdür.

Pig Finance Coin’in bir diğer özelliği hiçbir şekilde müdahale şansı olmamasıdır. Çünkü tüm likidite PancakeSwap’ta kilitlenip sözleşmenin sahipliği aktarılmış bulunmaktadır.

Pig Token’ı öne çıkaran başka bir özellik ise uzun vadeli yatırımcılarını her alım ve satım işleminden kazanılan payın %2’lik kısmını dağıtarak ödüllendirmesidir. Bu özelliği ile eğer Pig Finance Coin yatırımcısıysanız elinizdeki miktar sürekli olarak artacaktır.

Belki de Pig Finance Coin’i en çok değerli kılan son bir özellik ise şudur; hiçbir yatırımcı veya cüzdan toplam arzın %1 oranından daha fazla Pig Token sahibi olamamaktadır. Bu sayede Pig Finance Coin veya Pig Token için bir balinadan bahsetmek de hiçbir zaman söz konusu olmayacaktır.

PİG COİN NE KADAR?

Pig coin ₺0.00001511 fiyatıyla işlem görüyor. Toplam arzı ise 1,000,000,000,000,000

24 saatlik işlem hacmi ise : ₺5,713,190,371.16 olanPig coin şuanlık piyasa değeri ise bilinmiyor.