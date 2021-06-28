Piknik ve kamp yasağı kaldırıldı mı? 1 Temmuz sonrası mesire alanlarına ilişkin detaylar..

Piknik ve kamp yasağı kaldırıldı mı? 1 Temmuz sonrası mesire alanlarına ilişkin detaylar..

1 Temmuz itibarıyla başlayacak olan normalleşme sürecinin üçüncü etabında, piknik ve kamp alanlarında uygulanan yasakların akıbeti merak konusu oldu. Peki, piknik ve kamp yasağı kaldırıldı mı?

Vaka sayısının düşmesi ve aşılama oranının hız kazanmasıyla birlikte Türkiye, 1 Temmuz tarihinden itibaren yeni bir döneme geçiş yapmaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21 Haziran tarihinde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerek alınan kararları kamuoyuna duyurmuştu.

İçişleri Bakanlığı da 81 İl Valiliğine 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacak olan kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabına ilişkin genelge gönderdi.

Genelgeyle birlikte piknik ve kamp yapmak isteyenler tarafından sıklıkla araştırılan ''Piknik ve kamp yasağı kaldırıldı mı?'' sorusu da yanıt buldu.

Peki, piknik ve kamp yasağı kaldırıldı mı? 1 Temmuz sonrası mesire alanları açılacak mı? İşte detaylar..

PİKNİK VE KAMP YASAĞI KALKTI MI?

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı.

Yayımlanan genelgeye göre; koronavirüsle mücadele kapsamında park, bahçe, kamp, piknik/mesire alanı gibi yerlerde uygulanan kısıtlamalar, 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren kaldırılacak.

MANGAL YASAĞI KALKTI MI?

Piknik ve kamp alanlarında, mangal yasaklarının devam edip etmeyeceği konusu da İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle birlikte yanıt bulduç

Kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabını kapsayan kararlara göre, 1 Temmuz'dan itibaren piknik yerlerinde mangal yapılabilecek.