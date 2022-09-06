Pilotların maaşları 2022 I Pilotlar ne kadar alıyor? Pilotlar zengin mi?

Pilotların maaşları 2022 I Pilotlar ne kadar alıyor? Pilotlar zengin mi?

Göklerde olmak herkesin hayali ancak maaş konusunda bir hayli merak ediliyor. Peki, Pilotlar ne kadar alıyor? Pilotlar zengin mi? Pilot maaşları 2022...

Göklerde olmak herkesin hayali..

Bir uçağı uçurmak zor bir sorumluluk ancak deneyim olarak mükemmel. Üstelik birbirinden farklı yerler görme şansı veriyor.

Uzun süren eğitimlerin sonunda pilot olmak hakkı elde edenler, bu şanslardan yararlanabiliyor.

İşleri zor olan pilotlar, ekomonik anlamda haklarını alıyorlar diyebiliriz. Çünkü pilot maaşları günümüzde bir hayli fazla.

Bazıları maaşından dolayı bazıları ise göklerde olmak için pilot olmak ve eğitim almak istiyor.

Maaşını öğrenmek isteyenler ise arama motorlarına, "Pilotlar ne kadar alıyor? Pilotlar zengin mi?" sorularını yazıyor.

Peki, Pilotlar ne kadar alıyor? Pilotlar zengin mi? İşte detayı...

Pilot maaşları 2022

Pilotların maaşları en düşük, 26.000 lira ile 30.000 lira arasında değişmektedir.

Ayrıca pilotlar kendi içerisinde "birinci ve ikinci kademe" pilot olarak ayrılıyor. Bu durum maaşı da etkiliyor. Yeni başlayan ile yıllardır bu işi yapan aynı maaşı almıyor.

Ancak yeni başlayan pilotlar, en az eskiler kadar güçlü bir miktar alıyor. Pilotluğun eğitimi ve icrası zor olmasına rağmen, maaşı bir hayli fazla....

Birinci pilotlar ana sorumlu olarak görev yapıyor. İkinci pilotlar ise yardımcı pilot olarak görev alıyor.

Birinci pilotların maaşları ise yaklaşık olarak 50.000 lira civarında olabilmektedir.

Bazı özel uçuş firmaları ise pilot maaşlarını dolar veya euro üzerinden de verebilmektedir.

Pilot olmak için gerekli şartlar