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    Pilotun havada Zuhruf Suresi'ni okuduğu o anlar

    Bir pilot uçuş sırasında kokpitte Zuhruf Suresi 13 ve 14'üncü ayetleri okudu. O anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2021 - 19:01
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    Pilotun havada Zuhruf Suresi'ni okuduğu o anlar

    Bugün sosyal medyaya düşen bir video izleyenleri mest etti.

    Bir pilotun uçuş sırasında Kur’an-ı Kerim okuduğu anlar kaydedildi.

    BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

    Zuhruf Suresi 13 ve 14'üncü ayetlerini okuyan pilotun görüntüleri büyük beğeni topladı.

    O anlar kameraya böyle yansıdı...

    Pilotun havada Zuhruf Suresi'ni okuduğu o anlar

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    Pilotun havada Zuhruf Suresi ni okuduğu o anlar #1

    Pilotun havada Zuhruf Suresi ni okuduğu o anlar #2

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