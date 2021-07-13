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Pilotun havada Zuhruf Suresi'ni okuduğu o anlar
Bir pilot uçuş sırasında kokpitte Zuhruf Suresi 13 ve 14'üncü ayetleri okudu. O anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.
- Haber Merkezi
- 13.07.2021 - 19:01
Bugün sosyal medyaya düşen bir video izleyenleri mest etti.
Bir pilotun uçuş sırasında Kur’an-ı Kerim okuduğu anlar kaydedildi.
BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Zuhruf Suresi 13 ve 14'üncü ayetlerini okuyan pilotun görüntüleri büyük beğeni topladı.
O anlar kameraya böyle yansıdı...
Pilotun havada Zuhruf Suresi'ni okuduğu o anlar
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