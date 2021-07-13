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Pilotun havada Zuhruf Suresi'ni okuduğu o anlar

Pilotun havada Zuhruf Suresi'ni okuduğu o anlar

Bir pilot uçuş sırasında kokpitte Zuhruf Suresi 13 ve 14'üncü ayetleri okudu. O anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.