Pınar Gültekin cinayetinde sıcak gelişme: Yargıtay kabul etti! Bütün aile işin içinde...

Pınar Gültekin'in öldürülmesinin ardından, katil Cemal Metin Avcı'nın yargılanma süresi devam ediyor. Cinayetin üzerinden bir yıla yakın zaman geçerken, yeni deliller ortaya çıkmaya başladı.

Muğla'da yaşayan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020 tarihinde ortadan kaybolmuş, kısa bir süre sonra ise öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in yakılarak varile konulduğu ardından üzerine beton döküldüğü tespit edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde dördüncü celsenin yapıldığı duruşmada, katil Cemal Metin Avcı ve kardeşi yargılanırken, cinayetle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİNDE CEMAL METİN AVCI'YA KİM YARDIM ETTİ?

Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Cemal Metin Avcı’nın cinayeti tek başına işleyemeyeceğini iddia ederek, kovuşturmaya yer olmadığına dair karara Muğla Sulh Ceza Hâkimliği’nde itiraz etti. Mahkeme itirazı reddetti ve karar kesinleşti. Epözdemir bu kez olağanüstü kanun yoluna başvurarak itirazını Yargıtay’a taşıdı.

KARDEŞİ SERBEST BIRAKILDI

Cemal Metin Avcı’nın yanı sıra telefonu bağ evinden sinyal veren kardeşi Mertcan Avcı tutuklandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı iki kardeşe ‘canavarca hisle tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı. Cemal Metin Avcı’nın ortağı Şükrü Gökhan Orhan ile annesi Ayten Avcı ve babası Selim Avcı hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Mertcan Avcı, 15 Şubat’taki duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 8. Ceza Dairesi kovuşturmaya yer olmadığıyla ilgili kararı bozdu. Yargıtay bozma gerekçesinde, Adli Tıp Kurumu raporlarına göre Pınar Gültekin’in cesedinin bulunduğu varilden çıkan sigara izmaritlerinde Cemal Metin Avcı’nın annesi Ayten Avcı ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan’ın DNA’larının tespit edildiğini, ayrıca Selim Avcı ile Şükrü Gökhan Orhan’ın kullandıkları araçların cinayetin işlendiği gün bağ evi civarında tespit edilmesini gösterdi.

"ŞÜPHELİLERİN OLAY MAHALİNE GİTTİKLERİNE DAİR KUŞKU YOK"

Kararda, şüphelilerin, dosyadaki mevcut tespit ve deliller ışığında, kasten öldürme olayından sonraki bir zaman diliminde olay mahalline gittikleri yönünde kuşku bulunmayan ve orada bulunma sebeplerini izah noktasında çelişkiye düştüğü, haklarında 5271 sayılı CMK’nın 170/2. maddesi uyarınca iddianame düzenlenebilmesi için yeterli şüphe bulunduğu, şüphelilere yüklenen suçun işlenip işlenmediğinin, lehine ve aleyhine toplanacak tüm kanıtların mahkemece, birlikte tartışılıp değerlendirilmesi sonucu belirlenmesi gerektiği anlaşılmakla, kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karara yönelik itirazın bu yönden kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verildiğine yer verildi.