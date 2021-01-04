Pınar Gültekin davası ertelendi

Gültekin Ailesi'nin reddi hakim talebi nedeniyle dava, 15 Şubat'a ertelendi. Baba Sıddık Gültekin mahkeme salonunu terk etti.

Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i vahşice katleden Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı’nın yargılanmasına, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Dava, ailenin reddi hakim talebiyle 15 Şubat'a ertelendi.

Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan, kardeşi Mertcan Avcı da 'yardım ve yataklık' suçundan hakim karşısına çıktı.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI

Mahkeme heyetinin ilk duruşmada istediği raporlar, mahkemeye ulaştı. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin tanzim ettiği raporda Avcı'nın, olay sırasında akıl sağlığının yerinde olduğu ve cezai ehliyetinin tam olduğu bildirildi.

Adli Tip Kurumu 1. İhtisas Kurulu'ndan gelen raporda ise Gültekin'in cesedinin yanmasından dolayı kesin ölüm nedeninin bulunamadığı ancak boğularak ölmüş olabileceği belirtildi.

SANIKLAR DURUŞMAYA SEGBİS İLE KATILDI

Duruşmaya sanıklar Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı, güvenlik ile koronavirüs tedbirleri nedeniyle tutuklu bulundukları

Afyonkarahisar T Tipi Cezaevinde’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

ARKADAŞI TANIK OLARAK DİNLENDİ

Acılı anne- baba ile avukatları Rezan Epözdemir'in salonda hazır bulunduğu duruşmada Pınar Gültekin’in arkadaşı Ceren Tunç, tanık olarak dinlendi.

SEGBİS aracılığıyla dinlenen Tunç, öldürülen genç kız ile katil zanlısı Avcı'nın 2,5 yıldır birlikte olduklarını öne sürerek, "Pınar’ı üç senedir tanıyorum. Yarım dönem ev arkadaşımdı. Ortadan kaybolmadan 10-15 gün önce Pınar beni arayıp, Cemal ile kavga ettiklerini söyledi. Cemal’in son kez kendisi ile buluşmak istediğini de anlattı. 2.5 yıldır birliktelerdi. Cemal’in kirayı ödediğini ve harçlık verdiğini söylüyordu. Pınar, Cemal’in kendisine para yatırmak zorunda olduğunu, yatırmadığı taktirde ilişkiyi Avcı’nın eşine anlatacağını da bana söyledi. Pınar, ortadan kaybolduktan sonra kardeşiyle sosyal medya üzerinden irtibata geçtim" dedi.

BABA, SALONU TERK ETTİ

Mahkeme başkanı, tanık Ceren Tunç'a ilk ifadesiyle yeni anlatımındaki çelişkileri sordu. Bunun üzerine avukat Rezan Epözdemir, mahkeme başkanına itiraz etti. Mahkeme başkanı, Epözdemir’e söz vermediğini söyleyince, Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin ayağa kalkıp, "Davadan adaletli bir karar çıkacağına inanmıyorum. Başka bir hakim istiyorum. Bu duruşma benim için bitmiştir." diyerek, salonu terk etti.

"CEMAL'İN EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE AYRILDI"

Tanık Tunç'un anlattıkları üzerine söz verilen Pınar Gültekin'in kardeşi Sibel Gültekin ise, "Ablamın bursu vardı ve fotomodellik yapıyordu. Cemal’in evli olduğunu öğrendikten sonra ayrıldı. O dönemde ufak çaplı para yardımında bulunduğunu biliyorum. Ablam, Cemal’e, 'Peşimi bırakmazsan karına söylerim' diyordu" diye konuştu.

MAHKEME HEYETİNİN REDDİNİ TALEP ETTİ

Daha sonra söz alan Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, müvekkillerinin mahkeme heyetinin adalet dağıtmayacağını düşündükleri gerekçesiyle heyetin reddi talebinde bulundu.

"YAŞANANLAR NEDENİYLE PİŞMANIM"

Tutuklu sanık Cemal Metin Avcı, "Yaşananlardan dolayı pişmanım. Hiç yalan söylemedim. Karşı tarafın avukatı televizyonlara çıkarak yalan yanlış bilgiler veriyor. Beni sürekli linç ediyorlar" dedi.

Diğer tutuklu sanık Mertcan Avcı ise, “Olayla bağlantım yok. Neden yargılandığımı bile bilmiyorum. Beraatimi istiyorum” diye konuştu.

DAVA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamı ile reddi hakim talebinin görüşülmesine karar vererek, duruşmayı 15 Şubat'a erteledi.

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, duruşmayı terk etti ViDEO

ANNESİ VE AĞABEYİ KONUŞTU

Duruşmanın ertelenmesinin ardından Pınar Gültekin’in annesi Şefika Gültekin ve ağabeyi Vedat Gültekin açıklamalarda bulundu.

Anne Gültekin, "Kızımı canlı canlı yaktılar. Bu tek başına bir kızdı. Bu adam dışarı çıkarsa yarın bir gün başkasını da yakar. Madem evliydi neden kızımın peşinden gitti? Sadece kızımızı değil bizi de yaktı. Ne diyeceğim? Ona bir ağır ceza… O kadar ceza istiyorum ki diri diri yaktı kızı. Bizi bitirdi, bizi mahvetti. Onlar ailece içinde. Ailece yardım ettiler. Babası da kardeşi de ortağı da hepsi beraber..." dedi.

Pınar Gültekin’in ağabeyi Vedat Gültekin de duruşmanın ardından, "Bir daha kadın cinayetlerinin yaşanmamasını temenni ediyoruz. Katil Metin Cemal Avcı’nın en ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılmasını istiyoruz. Kardeşinin de en ağır cezayla cezalandırılmasını istiyoruz. Ayrıca bu işte kimin parmağı varsa hukuk önünde sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Avukatımıza da sonsuz güveniyoruz. (Para teklifi oldu mu?) Yok biz bilmiyoruz." dedi.

CİNAYET VE SONRASINDA YAŞANANLAR

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti. Katil zanlısı Avcı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, 2 Ekim'de "delil karartmak" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

DAVA SÜRECİ

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Yaklaşık 10 saat süren 9 Kasım'daki ilk duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, Pınar Gültekin'in kesin ölüm nedeninin saptanması için İstanbul Adli Tıp Kurumu ilgili 1. Adli Tıp İhtisas Kuruluna yazı yazılarak yeniden rapor istenmesine ve olay yeri inceleme uzmanı ve bilirkişi marifetiyle olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı 4 Ocak 2021'e ertelemişti.



