Pınar Gültekin davasında 9'uncu duruşma

Boğularak öldürüldükten sonra varilde yakılan Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı ile kardeşi, annesi ve babasının da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına bugün devam edilecek.

Muğla'da üniversite okuyan Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020’de eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından canice katledilmişti.

Olay sonrası Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı tutuklanmıştı.

Sanık Mertcan Avcı, 15 Şubat 2021’deki duruşmada imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkışına çıkış yasağı ile tahliye edilmişti.

KATİLİN AİLESİNDEN 4 KİŞİYE İDDİANAME

Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sanık Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eda Karagün ile ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın da 'delilleri yok etme, gizleme ve değiştirme' suçunu işlediğini iddia ederek şikayetçi oldu. Muğla Cumhuriyet Savcılığı, 2 Ekim 2020’de şüpheliler hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Avukat Epözdemir ise karara itiraz etti. Muğla Sulh Ceza Hakimliği de itirazın kesin olarak reddine hükmetti. Epözdemir, Muğla Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği kesin kararın Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozulması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Başsavcılık, kararı bozarak 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmasına karar verdi.

AYRI AYRI CEZA ALMALARI TALEP EDİLDİ

Savcılık, şüpheliler Selim Avcı, Ayten Avcı, Eda Karagün ile Şükrü Gökhan Orhan'ın kasten adam öldürme sonrasındaki zaman diliminde, olay mahalline birlikte gidip, suç delillerini yok ederek gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğuna kanaat getirerek ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, ilerleyen süreçte her iki dosyanın birleştirilmesine karar verdi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Geçen yıl 27 Eylül'de görülen 6'ncı duruşmada, cinayetten sonra olay yerine giderek delilleri gizlemeye çalıştıkları iddia edilen sanığın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın da savunmaları alındı.

Şüphelilerin tamamı savunmalarında, suçlamaları reddetti.

9'UNCU KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Sanıklar hakkında bugün 9'uncu duruşma gerçekleşecek.

Saat 14.00’te başlayacak duruşmaya, Gültekin'in ailesinin yanı sıra tutuksuz yargılanan sanıkların da katılması bekleniyor.