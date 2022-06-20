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    Pınar Gültekin davasından çıkan karar, Habertürk spikerini isyan ettirdi

    Pınar Gültekin’i katleden cani, haksız tahrik indirimi ile 23 yıl ceza aldı. Mahkemenin bu kararına Habertürk spikeri Afşin Yurdakul, “hepimize yazıklar olsun diyorum” diyerek tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2022 - 16:28
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 17:10
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    Pınar Gültekin davasından çıkan karar, Habertürk spikerini isyan ettirdi

    Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğduktan sonra cesedini bir varile koyup, yakan ve üzerine beton döken katil Cemal Metin Avcı için bugün karar çıktı.

    Önce ağırlaştırılmış müebbet cezası verilen zanlıya mahkeme, 'haksız tahrik' uyguladı ve cezayı 23 yıla indirdi.

    Canlı yayında isyan: Dümdüz bir haber gibi okumak zor

    Tepki çeken karara, Habertürk spikeri Afşin Yurdakul da canlı yayında isyan etti.

    “Türkiye Cumhuriyeti'nde bir kadın olarak, bir basın mensubu olarak; kadın cinayeti haberi, sonrasında açıklanan yargı kararlarını hele böyle vicdan yaralayıcıysa, haber gibi dümdüz okuyup geçmek çok zor.” diyerek sözlerine başlayan Yurdakul, şöyle devam etti:

    Habertürk spikeri, Pınar Gültekin davasından çıkan karara canlı yayında isyan etti VİDEO

    'Vahşice öldürülürseniz, 23 yıl alıyor bunu yapan'

    “İnsanın elinin, sesinin titremeden bu haberlere yaklaşması inanın çok zor. Karşımızda vahşice işlenmiş bir cinayet var ve 'haksız tahrik' ile 23 yıla indirilmiş bir cezadan bahsediyoruz. Kararı verenler verdi, Türkiye Cumhuriyeti’nde kadın olmaya dair insanın gönlüne, kulağına şu geliyor; 'Vahşice öldürülürseniz, 23 yıl alıyor bunu yapan'. Böyle bir his oturuyor içinize. Yaşadığım ülkede adaletle ilgili böylesine endişeler duymamayı arzu edelim.

    Pınar Gültekin davasından çıkan karar, Habertürk spikerini isyan ettirdi #1

    “Benim gibi hisseden milyonlarca kadın var”

    Benim gibi hisseden milyonlarca kadın var. Bunu da karar vericilerimiz, hukukçularımız, yetkililerimiz çok iyi biliyorlar. Emine Bulut cinayetini hatırlıyorum, sonrasında haberler verdik. Eşlerini, yakınlarını, kız arkadaşlarını, belki eski sevgililerini öldürmeyi tasarlayan adamların telefon kayıtlarını haberlerde verdik. ‘Seni Emine Bulut gibi yapacağım’ diyen rezil, iğrenç, vicdanın, insanlığın en son varabileceği yerlerden seslenen cümleler haberlerde yansıdı.

    Pınar Gültekin davasından çıkan karar, Habertürk spikerini isyan ettirdi #2

    “Hepimize yazıklar olsun diyorum”

    Kamuoyu tartışmalarına konu oldu. Örnek oluyor. Profesyonel kadın katili müessesesi oluşturuluyor. Öncesini, olayın sonrasını tasarlayabiliyor bu insanlar. Başıma ne gelecek ki diye düşünüyorlar. Bunları konuşmayacaksak, bu ülkede neyi konuşacağız bilmiyorum. Bugün vicdanımız da yaralanmıyor, sızlamıyorsa, ben hepimize yazıklar olsun diyorum, diyecek başka hiçbir şeyim yok.”

    Pınar Gültekin davasından çıkan karar, Habertürk spikerini isyan ettirdi #3

    Pınar Gültekin davasından çıkan karar, Habertürk spikerini isyan ettirdi #4


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