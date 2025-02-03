Pınar Gültekin kararına itiraz: Canavarca hisle öldürüldü

AA

2020 yılında korkunç bir cinayete kurban giden Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de kayboldu.

5 gün sonra cansız bedeni bulunan Gültekin, eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Avcı, çıkan kavgada Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti.

Avcı'nın gösterdiği yerdeki varilde, Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı.

CEMAL METİN AVCI HAKKINDA VERİLEN KARAR BOZULDU

Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin 10 Mart 2023'teki hükmüne ilişkin temyiz incelemesini tamamlamış, sanık Cemal Metin Avcı'ya "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesine aykırı olarak bozmuştu.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin sanık Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozulmasına ilişkin karara itirazda bulunuldu.

Daire, diğer sanık Mertcan Avcı hakkındaki "suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl hapis cezasını ise onamıştı.

Dairenin kararı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, tebliğnamesine aykırı olarak verilen sanık Cemal Metin Avcı hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükmünün bozulması kararına itiraz etti.

"ENDİŞE DUYDUĞU İÇİN ÖLDÜRME KARARI ALDI"

Yargıtay 1. Ceza Dairesine gönderilen Başsavcılığın itirazında, evli olan sanık Avcı ile üniversite öğrencisi Pınar Gültekin arasında evlilik dışı ilişki bulunduğu, sanığın Gültekin'e zaman zaman maddi yardımda bulunduğu ve ilişkilerinin ortaya çıkmasından endişe duyduğu, bu sebeple Gültekin'i öldürme kararı aldığı ifade edildi.

"ÖLDÜRME KARARINDA ISRAR ETTİ"

Sanık Cemal Metin Avcı'nın öldürme kararında "sebat ve ısrar ettiği" belirtilen itirazda, "Sanığın davranışlarının eylemini bir an önce tamamlama ve sonuç almaya yönelik olduğu, bu haliyle eylemin tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçunu oluşturduğu kanaatine varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İtirazda, Cemal Metin Avcı hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanması talep edildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı, Yargıtay 1. Ceza Dairesince incelenecek. Daire, sanık Cemal Metin Avcı hakkındaki bozma kararını kaldırarak sanık hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onayabilecek.