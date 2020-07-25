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    Pınar Gültekin'i anılarıyla yaşatmaya çalışıyorlar

    Eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından canice katledilen 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in yakınları, onu anılarıyla yaşatmaya çalışıyor.
    • AA
    • 25.07.2020 - 15:48
    • Güncelleme : 25.07.2020 - 15:48
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    Pınar Gültekin'i anılarıyla yaşatmaya çalışıyorlar

    27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunmuş, acı olayla ilgili eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.

    Vahşi cinayete kurban giden Pınar'ın üniversiteden arkadaşları ise genç kızın hatırasını duygusal bir kareyle yaşatmak istedi.

    GÜLTEKİN'İN SON FOTOĞRAFI, HEP GİTTİĞİ KAFEYE ASILDI

    Büyük bir hüznün hakim olduğu kafenin duvarına, Pınar Gültekin'in kısa süre önce aynı kafede çektirdiği fotoğraf asıldı. Arkadaşları, Gültekin'i hiç unutmayacaklarını belirtti.

    Pınar Gültekin'i anılarıyla yaşatmaya çalışıyorlar #1

    EV SAHİBİ, ACILI AİLENİN GELMESİNİ BEKLİYOR

    Gültekin'in yalnız yaşadığı evin girişi de ev sahibi tarafından kapatıldı. Ev sahibi, genç kızın eşyalarına ve anılarına saygı göstermek amacıyla evi kapattığını, ailesinin beklendiğini kaydetti. Evin önüne sadece Gültekin'e ait terlik bırakıldı.

    Pınar Gültekin'i anılarıyla yaşatmaya çalışıyorlar #2

    BAĞ EVİ ZİNCİRLENDİ

    Öte yandan, olayın gerçekleştiği Menteşe ilçesi Karabağlar mevkisindeki bağ evinin kapısı da sahipleri tarafından zincirlendi.

    Pınar Gültekin'i anılarıyla yaşatmaya çalışıyorlar #3

    Pınar Gültekin'i anılarıyla yaşatmaya çalışıyorlar #4

    Pınar Gültekin'i anılarıyla yaşatmaya çalışıyorlar #5

    Pınar Gültekin'i anılarıyla yaşatmaya çalışıyorlar #6

    Pınar Gültekin'i anılarıyla yaşatmaya çalışıyorlar #7

    Pınar Gültekin'i anılarıyla yaşatmaya çalışıyorlar #8

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