Pınar Gültekin'i anılarıyla yaşatmaya çalışıyorlar

Eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından canice katledilen 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in yakınları, onu anılarıyla yaşatmaya çalışıyor.

27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunmuş, acı olayla ilgili eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.

Vahşi cinayete kurban giden Pınar'ın üniversiteden arkadaşları ise genç kızın hatırasını duygusal bir kareyle yaşatmak istedi.

GÜLTEKİN'İN SON FOTOĞRAFI, HEP GİTTİĞİ KAFEYE ASILDI

Büyük bir hüznün hakim olduğu kafenin duvarına, Pınar Gültekin'in kısa süre önce aynı kafede çektirdiği fotoğraf asıldı. Arkadaşları, Gültekin'i hiç unutmayacaklarını belirtti.

EV SAHİBİ, ACILI AİLENİN GELMESİNİ BEKLİYOR

Gültekin'in yalnız yaşadığı evin girişi de ev sahibi tarafından kapatıldı. Ev sahibi, genç kızın eşyalarına ve anılarına saygı göstermek amacıyla evi kapattığını, ailesinin beklendiğini kaydetti. Evin önüne sadece Gültekin'e ait terlik bırakıldı.

BAĞ EVİ ZİNCİRLENDİ

Öte yandan, olayın gerçekleştiği Menteşe ilçesi Karabağlar mevkisindeki bağ evinin kapısı da sahipleri tarafından zincirlendi.