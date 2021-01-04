Pınar Gültekin'in avukatı, dava detaylarını açıkladı

Canice katledilen Pınar Gültekin'in avukatı Dr. Rezan Epözdemir, mahkemenin adil görüntüsüne halel geldiğini belirterek, bilirkişi raporunun kusurlu olduğunu söyledi. Davada reddi hakim talep edildi.

Canice katledilen Pınar Gültekin'in avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Cemal Metin Avcı'nın yargılanmasına yönelik dava sonrası açıklamalarda bulundu.

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'in mahkemeden ayrılmasının ardından yapılan açıklamalar, mahkemenin seyrine ilişkin bilgi verdi.

Avukat Rezan Epözdemir, mahkeme heyetinin Cemal Metin Avcı'nın değil de Pınar Gültekin'in yargılanması söz konusuymuşcasına tavır aldığını dile getirdi.

"SANKİ YARGILANAN PINAR GÜLTEKİN..."

Dr. Rezan Epözer, "Sanki yargılanan, hunharca cinayeti işleyen Cemal Metin Avcı ve suç delillerini gizleme, etme, değiştirmeden tutuklu kardeşi Mert Can Avcı değilmiş de Pınar Gültekin'miş gibi bir algı ve intiba oluşturulmaya çalışılıyor.

Kamuoyunda Pınar Gültekin'e bu canavarca işlenen, hunharca, tasarlanarak işlenen bu cinayet meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Sanki burada yargılanan Pınar Gültekin ve Pınar Gültekin'in özel hayatıymış gibi bir algı oluşturuluyor." dedi.

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REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNULDU

Mahkemenin de tarafsızlığına halel geldiğini dile getiren Epözer, reddi hakim talebinde bulunduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Mahkemenin tarafsızlığına halel gelmiştir. Buradan adil yargılanma çıkmaz. Victor Hugo der ki 'İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.' Bazen adil olmak kadar adil görünmek de önemlidir. Müvekkiller nezdinde mahkemenin adil görüntüsüne halel gelmiştir.

Reddi hakim talebimizi sunduk. Yasal prosedürde heyeti reddettik. Umut ediyoruz bu talebimiz kabul görür. Önce mahkeme kendisi bir rapor yazacak sonra üst mahkemeye gidecek. Reddi hakimle birlikte tutukluluk dışında mahkeme bir karar veremiyor, diğer sanıkları dinleyemiyor, delilleri toplayamıyor.





15 ŞUBAT'A ERTELENDİ

Bu konuda da Cumhuriyet Savcısından önce biz tutuklulukla birlikte devamına dair görüşlerimizi ifade ettik. Sonra Cumhuriyet Savcısı esas hakkında mütealasını tutukluluğun devamına hükmedilmesini istedi. Mahkeme de tutukluluk devamıyla 15 Şubat'a karar verdi. 15 Şubat'a kadar reddi hakim ve sonraki prosedürler işletilecek. Onu bekliyoruz."

POLİSİN BİLİRKİŞİ RAPORU ELEŞTİRİLDİ

Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunun kusurlu olduğuna da dikkat çeken Epözer, lise mezunu bir polis memurunun, mühendislerin yapması gereken işi yapmaması gerektiğini söyledi.

Epözer'in bilirkişi raporuna yönelik açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Bugün anlattık, varil yanıyor. Maktul kütlesi itibarıyla 65 kilo, 1.83 boyunda, 60 santim varilin uzunluğu biliyorsunuz. Bütün o betonla birlikte varilin merkezi çekim noktası olması gerekirken 2 tane demir atılıyor en alta. Orası çekim merkezi ve bakıyoruz bilirkişi raporuna, bir polis memuru, fizik mühendisi değil, kimya mühendisi değil, özçekim, kütle, karışım gibi kimyasal formlardan bahsediyor.





"KEŞİFLERİ LİSE MEZUNU POLİS YAPMAMALI"

Fizik biliminin temel, evrensel kurallarına atıf yapıyor. Akademik ve bilimsel önermeler yapıyor. Resmen sanık Mertcan Avcı'yı aklamaya çalışan bir bilirkişi raporu tanzim ediyor. Biz de çıktık dedik ki, keşif 7 ay sonra oldu. Zaten karşı taraf keşif mahalini istediği gibi tanzim etti. Mülkiyet hakkı onlarda olduğu için artı cinayet mahalindeki koşulları sağlayamadınız. Yanan bir varil yok, çekim ve kütle merkezi ortada. Bu tespitleri bir lise mezunu polis yapmamalı, yapamaz dedik.

Bunu söylerken, şüphesiz çok saygın kıymetli bir iş yapıyor emniyet güçleri ama bu fizik mühendisi ve kimya mühendislerinin yapması gereken bir iş. Bu raporun hükmünün esas alınamayacağını ifade ettik. Bir diğer handikap. İki defa Adli Tıp raporu geldi. Raporda şu yazıyor, 'Ölümün zamanı tespit edilemiyor. Çünkü yanmış. Dokular dahi yanmış. Sebep de ya boğma ya da diri diri yakılma. Buna rağmen yeniden Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınıyor."





CEMAL METİN AVCI'YA AKIL SAĞLIĞI RAPORU ALINMASI

Cemal Metin Avcı'nın devamlı değişen ifadelerine dikkat çeken Epözer, "Katil zanlısının önce panik atak olduğu söyleniyor Cemal Metin Avcı'nın ve akıl sağlığıyla ilgili hiçbir iddiası yok. Önce yakmış, sonra benzinle yakmış, beton dökmüş, bir dereye atmış varili, sonrasında telefonu 3 parçaya ayırmış.





SIM kartını bir parçaya ayırmış ve oradan sinyal kayıtları versin diye Akyaka'ya götürmüş. Tasarlanmış, planlamış, senkronize, organize şekilde bir cinayet işlemiş. Profesyonel bir kadın cinayeti işlemiş. Her aşamasını, her anını ilmek ilmek örmüş. Gelip burada ezberlenmiş, kurgulanmış, cezasını minimalize etmeye yönelik bir savunma yapıyor.

"BENDEN BİLE DAHA AKILLI"

Ama her nasılsa mahkeme kendisini akıl sağlığı yerinde mi diye ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk ediyor dayanak kararlarla ki dayanakların olay örgüsüyle örtüşmediği açık. Bugün o geldi. Ceza ehliyeti tamdır. Akla uygun hareket ediyor. Benden bile neredeyse daha akıllı. Dolayısıyla buna rağmen ceza ehliyetiyle ilgili rapor alınıyor." ifadelerini kullandı.

ABD'DEN TELEFONA DAİR ÖZEL BİLGİLERİN İSTENMESİ

Avukat Epözer, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Karşı taraf soruşturma aşamasında benden para talep etti diyordu. WhatsApp mesajı yok. Benim videomu çekti diyor, video yok ortada. Kendisine soru sorduk 'planladın mı, tasarladın mı' hayır.

Niye öldürdün peki. Dedi ki 'Aniden çantasından bıçak çıkardı, ben yüzümü savunmaya çalışıyordum. Burada koluma geldi panikledim, kendimi kaybettim ve öldürdüm.' Mahkeme doktoru dinledi. Doktor dedi ki bu bıçak kesisi değil. Mahkeme konuya ilişkin raporu okudu. Rapor da bıçak kesisi değil diyor.

Karşı taraf, o klişe kadın cinayeti savunmaları var ya, 'Kıskandım öldürdüm, kızlık soyisimini kullanıyordu öldürdüm, mini etek giyiyordu öldürdüm'... Bunun yine bir başka tezahürü var. Efendim 'beni bıçaklamaya çalışıyordu öldürdüm' diyor.

Buradan ABD'ye müzekkere yazılıyor. Rahmetli Pınar Gültekin'in geriye dönük 8 aylık video, görüntü ve mesaj içerikleri isteniyor. Yetinilmiyor. Varsa Icloud şifresini yollayın diyor. Sanki yargılanan Mert Can Avcı ve Cemal Metin Avcı değilmiş de Pınar Gültekin'miş gibi bir algı uyandırılıyor.





"NİÇİN MAKTÜLENİN SAYGINLIĞINI TARTIŞILIR HALE GETİRİYORSUNUZ"

Siz niçin maktulenin kamuoyu nezdinde saygınlığını tartışılır hale getiriyorsunuz? Ailenin itibarını, şeref ve haysiyetini rencide etmeye çalışıyorsunuz. Bu müzekkerenin yargılamaya hiçbir aktkısı olmayacak. 1 yıl içerisinde gelip gelmeyeceği belli değil. ABD'de bir IŞİD teröristi için FBI istediğinde bile Apple bunları vermyior. Bunun verilmeyeceği de açık.

Makul sürede yargılanma hakkı, adli yargılanma hakkı içerisinde bunun bir anlamı yok. Niçin ısrarla isteniyor? Bugün dinlenen tanık, tanık ifadesi alınırken yönlendiriliyor. Ben önce bilmiyorum diyor sonra çelişkiler... Verdiği ifade değişiyor. Bu Icloud müzekkeresini niye yazdınız yargılama uzayacak diyoruz. Geri de alınmıyor."