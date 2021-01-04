Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, avukatlarına söz verilmemesi üzerine duruşma salonundan ayrıldı.

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i canice öldüren Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılandığı davanın ikinci duruşması, bugün görüldü.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Pınar Gültekin’in arkadaşı Ceren Tunç, tanık olarak dinlendi.

"İLİŞKİYİ AVCI'NIN EŞİNE ANLATACAĞINI SÖYLEDİ"

Tunç, öldürülen genç kız ile katil zanlısı Avcı'nın 2,5 yıldır birlikte olduklarını öne sürerek, "Pınar’ı üç senedir tanıyorum. Yarım dönem ev arkadaşımdı. Ortadan kaybolmadan 10-15 gün önce Pınar beni arayıp, Cemal ile kavga ettiklerini söyledi. Cemal’in son kez kendisi ile buluşmak istediğini de anlattı. Cemal’in kirayı ödediğini ve harçlık verdiğini söylüyordu. Pınar, Cemal’in kendisine para yatırmak zorunda olduğunu, yatırmadığı taktirde ilişkiyi Avcı’nın eşine anlatacağını da bana söyledi. Pınar, ortadan kaybolduktan sonra kardeşiyle sosyal medya üzerinden irtibata geçtim." dedi.

GÜLTEKİN AİLESİNİN AVUKATINA SÖZ VERİLMEDİ

Mahkeme başkanı, tanık Tunç'a ilk ifadesiyle yeni anlatımındaki çelişkileri sordu. Bunun üzerine avukat Rezan Epözdemir de söz istedi.

Mahkeme başkanı ise Epözdemir'e konuşması için söz vermedi.

ACILI BABA DURUŞMAYI TERK ETTİ

Pınar Gültkekin'in babası Sıddık Gültekin de söz hakkı tanınmaması üzerine, "Davadan adaletli bir karar çıkacağına inanmıyorum. Başka bir hakim istiyorum." diyerek duruşma salonunu terk etti.

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, duruşmayı terk etti ViDEO

"YÜREĞİM YANIYOR, SANKİ SANIK BİZİZ"

Duruşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gültekin, şunları söyledi:

"Yüreğim yanıyor, sanki sanık biziz de mağdur olan onlar. Ben bunu ilk defa gördüm. Bu mahkemede bu başkanla iyi bir adalet çıkacağını tahmin etmiyorum. Reddi hakim istiyorum. Bu mahkemeden sağlıklı bir karar çıkmayacağına inanıyorum. Kim olsa salonu terk ederdi, resmen şahitlere yön verildi."