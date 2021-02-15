Pınar Gültekin'in katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı tahliye edildi.

Muğla'da bir bağ evinde canice katledilen Pınar Gültekin'in bugün görülen davasında katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ve boşanma aşamasındaki eşi Eda Avcı dinlendi.

Mahkemeden çıkan kararda, ağabeyi Cemal Metin Avcı'ya cinayette yardımcı olmakla suçlanan Mertcan Avcı tahliye edildi.

TAHLİYE KARARINA İTİRAZ EDİLECEK

Tahliye kararının ardından Pınar Gültekin'in aile avukatı Dr. Rezan Epözdemir, dava ile ilgili açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Eda Avcı, mahkemede sosyal medyadan bir kızın kaybolduğunu gördüğünü ve eşiyle bağlantısı olduğunu görünce öldürmesinden şüphelenerek akşam bağ evine gittiğini söyledi. Çok ilginç bir ifadeydi açıkçası. Bu bile ezberletilmiş, kurgulanmış.

Bugün adalet ölmüştür. Gerçekten yargı reformuna Muğla'da başlanılabilir.

Mertcan Avcı olay yerine gidiyor ve soruyor, diyor ki 'bu nedir', abisi de diyor ki 'bozulmuş kokoreçleri yakıyorum'. Diri diri maktuleyi canavarca yakıyorsunuz. Mahkeme buna itibar ediyor.

Cinayete yardımcı olmaktan yargılanmasını bekliyorduk. Bu kararı beklemiyorduk. Tahliye kararı kabul edilemez, itiraz edeceğiz."

AYRINTILAR GELİYOR...