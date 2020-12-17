Pınar Gültekin'in şüphelilerinin, takipsizlik kararının bozulması talebi

Adalet Bakanlığı, Pınar Gültekin'in katledilmesinin ardından Metin Cemal Avcı'ya yardım eden aile ve yakınlarının takipsizlik kararının bozulması için savcılığa talepte bulundu.

Temmuz ayında Muğla'da Metin Cemal Avcı tarafından canice katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in davası sürüyor.

Evli ve bir çocuk babası Avcı, cinayeti tek başına işlediğini belirtmiş ancak soruşturmanın devamında olay yerinde ikinci bir ismin olduğu gündeme gelmişti.

Metin Cemal Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı, 'delil karartmak' suçu kapsamında tutuklandı.

SUÇ DELİLLERİNİ GİZLEDİKLERİ İDDİA EDİLDİ

Gültekin ailesinin avukatları Rezan Epözdemir vasıtasıyla, cinayet sürecinde katil Avcı'ya katilin baba ve annesi Selim – Ayten Avcı'nın yanı sıra, baba Selim Avcı'nın ortağı Şükrü Gökhan Orhan hakkında 'suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme' suçu kapsamında şikayetçi oldu.

SAVCILIK TAKİPSİZLİK VERDİ

Savcılık, 3 şüpheliyle ilgili yürüttüğü soruşturmada takipsizlik kararı verdi. Gültekin ailesinin avukatı Epözdemir'in bu karara yaptığı itiraz ise Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi. Karar, istinaf ve temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşti.

EPÖZDEMİR BAKANLIĞA BAŞVURDU

Gültekin ailesinin avukatı Epözdemir, 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği bu karara karşı harekete geçerek, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvurdu. Epözdemir'in hazırladığı dilekçede, kanun yararına bozma talebi ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurulması talep edildi.

DELİLLER YETERLİ GÖRÜLDÜ

Adalet Bakanlığı, dosya ile ilgili kritik bir karar verdi. Bakanlık, dosya ile ilgili kanun yararına bozma talebi ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurulmasına hükmetti. Bakanlıkça Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen talep yazısında şüpheliler hakkında kamu davası açılmasına yeterli delil bulunduğu kaydedildi.

Bakanlığın talebi ile ilgili son kararı Yargıtay'ın ilgili dairesi verilecek.