Pınar Sabancı'dan kapitalizm eleştirisi: Zengin insanlar mutlu değil

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Türkiye'nin en zengin ailelerinden olan Sabancıların gelini Pınar Sabancı, gazeteci Özlem Gürses'in YouTube kanalına konuk oldu.

Çeşitli konuların konuşulduğu programda Sabancı, tüketerek mutlu olunmayacağını söyleyerek kapitalizm eleştirisinde bulundu.

Haz odaklı mutlulukların daha sonra büyük bir boşluk oluşturduğunu söyleyen Sabancı, bu durumun dopamin bağımlılığı kaynaklı olduğunu ifade etti.

"İNSAN MUTLULUĞUNDA EKONOMİ BELLİ BİR SEVİYEYE KADAR"

Sözlerine devam eden Sabancı, insanın mutluluğunda ekonominin belli bir seviyeye kadar etkili olduğunu da söyledi.

Türkiye'de çok zengin olan bazı insanların mutsuz olduğunu ifade eden Sabancı, "Şimdi görüyoruz ben de çok iç içe oluyorum, çok zengin insanlar Türkiye’de çok mu mutlu? İnanın gerçekten mutsuz insanlar görüyorum ben." dedi.

"ÇOK ZENGİN İNSANLAR DA MUTSUZ"

Bu durumun nedeninin hedefsizlikten kaynaklı bir tüketim çılgınlığı üzerine kurulu olduğunu söyleyen Sabancı, konuyla ilgili şunları söyledi: