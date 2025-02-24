Pınar Sabancı'dan kapitalizm eleştirisi: Zengin insanlar mutlu değil

Türkiye'nin en zengin ailelerinden olan Sabancıların gelini Pınar Sabancı, gazeteci Özlem Gürses'in YouTube kanalına konuk oldu.
Çeşitli konuların konuşulduğu programda Sabancı, tüketerek mutlu olunmayacağını söyleyerek kapitalizm eleştirisinde bulundu.
Haz odaklı mutlulukların daha sonra büyük bir boşluk oluşturduğunu söyleyen Sabancı, bu durumun dopamin bağımlılığı kaynaklı olduğunu ifade etti.
"İNSAN MUTLULUĞUNDA EKONOMİ BELLİ BİR SEVİYEYE KADAR"
Sözlerine devam eden Sabancı, insanın mutluluğunda ekonominin belli bir seviyeye kadar etkili olduğunu da söyledi.
Türkiye'de çok zengin olan bazı insanların mutsuz olduğunu ifade eden Sabancı, "Şimdi görüyoruz ben de çok iç içe oluyorum, çok zengin insanlar Türkiye’de çok mu mutlu? İnanın gerçekten mutsuz insanlar görüyorum ben." dedi.
"ÇOK ZENGİN İNSANLAR DA MUTSUZ"
Bu durumun nedeninin hedefsizlikten kaynaklı bir tüketim çılgınlığı üzerine kurulu olduğunu söyleyen Sabancı, konuyla ilgili şunları söyledi:
Hedonik mutluluk başka bir şey. Haz odaklı mutluluk anlık bir haz hop boşluk hissi. Daha çok alayım sonra yine boşluk hissi. Bu durum böyledir. Dopamin bağımlılığında bir çıkış yaşıyoruz sonra daha derine düşüyoruz. Tekrar çıkayım sonra tekrar aynı şey. Tüketme üzerine kurulu. Ben her zaman şunu söylerim, belli şartlar sağlandığı ölçüde. Ekonomi çok önemli bir şey insanın mutluluğunda, kendini güvende hissetmesi gibi. Ama bu da belli bir seviyeye kadar. Şimdi görüyoruz ben de çok iç içe oluyorum, çok zengin insanlar Türkiye’de çok mu mutlu? İnanın gerçekten mutsuz insanlar görüyorum ben. Neden o zaman diye soruyorum. Bir hedef yok mesela, hedefsiz bir hayat sadece tüketim üzerine kurulu. Bu sefer ne oluyor uyuşturucu çok yaygınlaşıyor, sürekli haz odaklı sürekli tüketme odaklı. Tüketmeyle satın alma anlamında demiyorum sadece içerik tüketme, dizi tüketme, şarkı tüketme, her şeyi tüketme üzerine kuruluyuz. Eskiden bir müzisyen şarkı çıkaracak olurdu onu beklerdik.
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